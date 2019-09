Star Wars Battlefront 3 nie zadebiutuje w najbliższej przyszłości, o ile w ogóle

Zdaniem twórców gry Star Wars Battlefront 2 - studia DICE, rynek gier się zmienił, a kontynuacja ich produkcji nie jest potrzebna.

Gra Star Wars Battlefront 2 zadebiutowała pod koniec 2017 i pomimo tego, że jest to produkcja pod wieloma względami lepsza od poprzednika, to spotkała się z ogromną falą krytyki. Oczywiście całkiem zasłużonej, jednak dotyczącej nie samej rozgrywki, a chciwego i nieuczciwego systemu mikropłatności. Obecnie gra zbliża się do swojej drugiej rocznicy, pomału odbudowując zaufanie u graczy. Choć mogłoby się wydawać, że niedługo powinniśmy usłyszeć o kolejnej części serii, to zdaniem dyrektora kreatywnego w studiu DICE - Dennisa Brännvalla, nie ma na to najmniejszych szans.

Dennis Brännvall uważa, że rynek gier w ostatnich latach diametralnie się zmienił, a od współczesnych produkcji wręcz wymaga się jak najdłuższego wsparcia. Dodał on również, że tworzenie kontynuacji nie jest już tak popularne jak dawniej. Jego zdaniem, twórcy mają też lepsze narzędzia do poprawiania swoich produkcji i nie muszą już czekać na kolejną część serii, aby wprowadzać niezbędne zmiany.

Kontynuacje są prawdopodobnie nadal opłacalne, w przeciwnym razie ludzie nie robiliby ich, ale nie ma na nie takiej potrzeby jak kiedyś. Byliśmy przyzwyczajeni do łańcucha kontynuacji, w którym robimy sequel, potem robimy przepustkę sezonową na rok, a następnie przechodzimy do następnej gry. Myślę, że branża zmieniła się w tym aspekcie. - Dennis Brännvall, DICE

Ze słów dyrektora kreatywnego w DICE, jasno wynika, że nie mamy co liczyć na premierą Star Wars Battlefront 3 w najbliższym czasie, o ile w ogóle. Twórcy wolą skoncentrować się na dodawaniu nowej zawartości do Battlefront 2 i sprawianiu, że społeczność gry jest zadowolona.

Star Wars Battlefront 2 jest obecnie dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Gra jest stale rozwijana i poszerzana o nową zawartość.

źródło: pcgamesn.com