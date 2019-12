Star Wars Battlefront II: The Rise Of Skywalker na znakomitym zwiastunie premierowym

Najnowszy dodatek do gry Star Wars Battlefront II doczekał się efektownego zwiastuna.

Studio DICE i Electronic Arts, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, cały czas dbają o nową zawartość do gry Star Wars Battlefront II. Najnowsze rozszerzenie zatytułowane The Rise Of Skywalker jest oczywiście inspirowane filmem Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, który już w tym tygodniu zadebiutuje w kinach. Jak zapowiadają jego twórcy, ma on zamknąć historię rodu Skywalkerów, którą George Lucas rozpoczął w 1977 roku filmem Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja.

Rozszerzenie The Rise Of Skywalker wprowadzi do gry nowe mapy, bohaterów, planety oraz elementy do personalizacji postaci. Choć dodatek zostanie udostępniony już jutro, to nie wszystkie jego elementy będą od razu dostępne, np. nową planetę gracze zwiedzą 20 grudnia, a dwóch wyjątkowo ciekawych bohaterów - droidy BB-8 oraz BB-9E, trafią do gry dopiero w ramach styczniowej aktualizacji.

Przedstawiciele DICE nie ukrywają tego, że są bardzo podekscytowani tym, iż Star Wars Battlefront II właśnie wchodzi w trzeci rok "życia". Z tej okazji zdradzili, że również w lutym i marcu przyszłego roku gracze mogą spodziewać się nowej zawartości w grze.

Zaprezentowany dzisiaj zwiastun znakomicie prezentuję "magię" Gwiezdnych wojen.

Star Wars Battlefront 2 zadebiutowało pod koniec 2017 i jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.