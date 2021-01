Star Wars Battlefront II już dostępny za darmo w Epic Games Store

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozszerzona edycja - Star Wars Battlefront II: Celebration Edition jest już dostępna do pobrania w sklepie Epic Games Store.

Sporo się ostatnie dzieje wokół Gwiezdnych wojen. EA straciło licencję na wyłączność, przywrócono do życia Lucasfilm Games, a Ubisoft wraz Massive Entertainment przygotuje nam grę akcji RPG z otwartym światem w uniwersum Star Wars.

Jeśli zatęskniliście za "odległą galaktyką", to idealny sposobem na spędzenie najbliższego weekendu będzie udział w licznych starciach na polach bitew w Star Wars Battlefront II. Szczególnie, że grę możecie dostać teraz za darmo, bez żadnych dodatkowych opłat w Epic Games Store.

Wystarczy, że przed 14 stycznia dodacie produkcję do swojej biblioteki i będziecie mogli się nią cieszyć już na zawsze. Warto przy tym dodać, że wersja gry udostępniona w sklepie Epica, to tzw. Celebration Edition, która zawiera kompletną kolekcję zawartości do personalizacji postaci.

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition możecie pobrać tutaj.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już za tydzień darmową grą w Epic Games Store będzie Galactic Civilizations III, czyli znakomita strategia 4X.

