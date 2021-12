Star Wars Eclipse od Quantic Dream na pierwszym trailerze

Uniwersum Gwiezdnych Wojen właśnie wzbogaciło się o nową produkcję - Star Wars Eclipse, za którą odpowiada studio Quantic Dream.

fot. Lucasfilm Games

Quantic Dream to doświadczony francuski deweloper znany z tworzenia ambitnych gier przygodowych. Choć studio działa już od 1997 roku, to na swoim koncie ma zaledwie pięć gier. Każda z nich to jednak "małe arcydzieło". Farhenheit, Heavy Rain czy Detroit Become Human należą do najlepszych gier nie tylko w swoim gatunku, ale w całej branży. Tym razem deweloper wypływa na nieznane mu wody i zrealizuje projekt w jednym z najpopularniejszych uniwersów na świecie.

Zapowiedziana podczas gali The Game Awards 2021 - Star Wars Eclipse będzie pierwszą grą spod znaku Gwiezdnych Wojen osadzoną w czasach "Wysokiej Republiki" (High Republic). Jest to okres umiejscowiony około 200 lat przed filmami Star Wars i 800 lat po upadku „Starej Republiki”.

Zobacz również:

Niestety, oprócz klimatycznego zwiastuna nie otrzymaliśmy zbyt wielu informacji na temat gry. Wiemy jedynie, że jest ona we wczesnej fazie produkcji, co oznacza, że na pierwsze konkretne informacje będziemy musieli jeszcze poczekać.

Zobacz również: Alan Wake 2 z datą premiery i pierwszym zwiastunem!