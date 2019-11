Star Wars Jedi: Fallen Order bez wersji trial w ramach EA Access. Gra jest za krótka?

Electronic Arts ponownie zdenerwował graczy. Tym razem poszło o grę Star Wars Jedi: Fallen Order, która nie będzie dostępna w ramach 10-godzinnego wczesnego dostępu. Oficjalnie firma boi się spoilerów, ale panuje przekonanie, że gra może być zwyczajnie zbyt krótka.

Do tej pory abonenci usługi EA Access mieli możliwość przetestowania możliwości nowych gier przed ich premierą. Obowiązywała przy tym jedna zasada - czas rozgrywki nie mógł przekraczać 10 godzin. Blokada dotyczy na razie tylko graczy konsolowych, ale jest niema pewne, że to samo spotka użytkowników kont Origin Access.

Electronic Arts tłumaczy swoją decyzję chęcią uniknięcia spoilerów. W zamian za swoją decyzję oferuje graczom pakiet kosmetycznych dodatków do gry.

Oczywiście decyzja nie spotkała się z pozytywnym odbiorem i gracze doszukują się innego powodu takiej decyzji. I bardzo prawdopodobne jest, że wpływ na decyzję mogła mieć długość gry. Tak naprawdę ciągle nie wiemy ile czasu zajmie przejście Star Wars Jedi: Fallen Order i to może sugerować, że rozgrywka może być krótsza niż 10 godzin dostępne w ramach triala. A to oznaczałoby, że wiele osób ukończy grę jeszcze przed jej oficjalną premierą. Sytuację mogłoby załagodzić udostępnienie dema z przynajmniej godzinna rozgrywką, ale na to się jak na razie nie zanosi.

Premiera gry Star Wars Jedi: Fallen Order została zaplanowana na 15 listopada.