Star Wars Jedi Fallen Order za darmo na PC? Gra może trafić do Prime Gaming

Jedna z najlepszych gier w uniwersum Star Wars będzie dostępna do pobrania za darmo w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming. Tak przynajmniej donoszą najnowsze informacje.

fot. Electronic Arts

Już dziś powinniśmy poznać najnowsze zestawienie darmowych gier w ramach abonamentu Amazon Prime Gaming. Według najnowszego "przecieku" największą premierą stycznia będzie znakomita gra akcji - Star Wars Jedi Fallen Order. Jest to nie tylko jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen w historii, ale również jedna z najciekawszych gier "souls-like" na rynku. Oznacza to, że czeka na was mnóstwo przyjemnie wymagającej rozgrywki. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować swoich sił jako młody Jedi, to już niebawem nie będziecie mieć żadnej wymówki.

To jednak nie wszystko, co czeka na posiadaczy abonamentu Prime Gaming w styczniu. Jeśli wierzyć wcześniejszym informacjom, to na graczy czeka jeszcze pięć innych gier, a są to:

Abandon Ship

In other Waters

Paper Beast: Folded Edition

Two Point Hospital

WRC 7

Na potwierdzenie tych informacji nie będziemy musieli długo czekać. Według ostatnich informacji Amazon już dzisiaj (3 stycznia), o godzinie 18:00 czasu polskiego, nie tylko ujawni, ale również udostępni wszystkie darmowe gry w ramach Prime Gaming. Więcej informacji na temat usługi Amazonu znajdziecie tutaj.