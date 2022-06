Star Wars Jedi: Survivor - data premiery, fabuła, trailer. Wszystko, co wiemy o grze

W jednym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat gry Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor to druga odsłona świetnego Star Wars Jedi: Fallen Order. W jednym miejscu zbieramy wszystkie najważniejsze informacje na temat gry.

Star Wars Jedi: Survivor - data premiery i platformy

Premiera Star Wars Jedi: Survivor zaplanowana jest na 2023 rok. Twórcy nie ujawnili jeszcze przybliżonej daty premiery. Możemy się jednak spodziewać, że gra zadebiutuje jesienią przyszłego roku. Skąd takie podejrzenia? Star Wars Jedi: Fallen Order zostało zapowiedziane podczas Star Wars Celebration w 2018 roku, natomiast gra pojawiła się na rynku w listopadzie 2019.

Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S.

Star Wars Jedi: Survivor - fabuła

Opowieść w Star Wars Jedi: Survivor ma być jeszcze mroczniejsza niż to, co zobaczyliśmy w Upadłym Zakonie. Historia rozpocznie się około 5 lat po wydarzeniach ze Star Wars Jedi: Fallen Order. Cal Kaestis musi zrobić wszystko, aby jako jeden z ostatnich Jedi w galaktyce pozostać przy życiu. Stig Asmussen, reżyser gry powiedział, że może go to zmusić do kontaktu z ludźmi i istotami, z którymi wcześniej nikt nawet by nie pomyślał, aby poważnie rozmawiać.

Star Wars Jedi: Survivor - gameplay

Respawn Entertainment nie pokazał jeszcze fragmentów rozgrywki ze Star Wars Jedi: Survivor. Z wypowiedzi twórców możemy jednak wywnioskować, że system walki zostanie jeszcze bardziej usprawniony w stosunki do tego, co mogliśmy zobaczyć w pierwszej części. Ma ona być bardziej dynamiczna, w czym pomoże "zaawansowana technologia" PS5 oraz Xbox Series X. Nasz bohater będzie musiał poznać nowe umiejętności związane z Mocą, aby przetrwać. Same poziomy mają być także nieco "bardziej żywe" niż w Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Survivor - obsada

Postać Cala Kaestisa ponownie będzie wzorowana na aktorze Cameronie Monaghanie. Poza grą, możemy go także kojarzyć z takich filmów i seriali jak Klik: I robisz co chcesz, Shameless, Gotham.

Star Wars Jedi: Survivor - trailer

Pierwszy trailer Star Wars Jedi: Survivor został zaprezentowany podczas Star Wars Celebration 2022.

