Star Wars Jedi Upadły Zakon 2 z premierą w 2022 roku. Maleją szanse na debiut Dragon Age 4

Star Wars Jedi Upadły Zakon 2 powróci już w 2022 roku. Niestety, możemy zapomnieć o rychłej premierze Dragon Age 4.

Kontynuacja znakomitego Star Wars Jedi Upadły Zakon wydaje się niemal pewna. Problem w tym, że wciąż nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji na temat produkcji studia Respawn Etertainment, aż do dzisiaj.

Uznany dziennikarz i leakster - Tom Henderson, zdradził, że jest pewien, iż już 4 maja odbędzie się oficjalna prezentacja Star Wars Jedi Upadły Zakon 2. Co więcej, gra powinna trafić do sprzedaży najpóźniej do końca 2022 roku. Trzeba przyznać, data ujawnienia tytułu jest idealna, dlaczego? Czwartego maja każdego roku odbywa się największe święto wszystkich fanów Star Wars, jest to tzw. "May the 4th be with You" bądź po prostu "dzień Gwiezdnych Wojen".

Wszystko zmierza w kierunku ujawnienia kolejnej gry Star Wars Jedi: Fallen Order od Respawn Entertainment. Po dzisiejszym ogłoszeniu dotyczącym premiery LEGO Star Wars, które zadebiutuje 5 kwietnia, pokaz 4 maja wydaje się niewiarygodnie prawdopodobny. Oczekuje się, że tytuł zostanie wydany w czwartym kwartale 2022 - Tom Henderson

Star Wars Jedi Upadły Zakon wydany w listopadzie 2019 roku uchodzi za jedną z najlepszych gier Star Wars w historii. Śmiało możemy założyć, że deweloperzy nie zdecydują się na rewolucję, a jedynie rozbudowanie i dopracowanie już działających elementów. Zatem wysoki poziom trudności (rodem z gier souls-like) z całą pewnością powróci w kolejnej odsłonie cyklu.

Niestety, tak duża premiery gry dla jednego gracza w ostatnim kwartale 2022 roku oznacza, że szanse na debiut Dragon Age 4 w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zmalały do zera, co zresztą potwierdza sam Henderson.

Źródło zaznajomione z planami EA powiedziało, że „nie ma szans” na premierę Dragon Age 4 w 2022 roku.

Cóż, pozostaje nam trzymać kciuki za Bioware. Miejmy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli studiu powrócić do czasów swojej świetności.

