Star Wars Jedi: Upadły Zakon - dziś premiera gry, pierwsze recenzje zapowiadają prawdziwy hit

Wyczekiwana produkcja studia Respawn Entertainment debiutuje dzisiaj na PC, PlayStation 4 i Xbox One, czy warto było czekać na Star Wars Jedi: Upadły Zakon? Pierwsze recenzje wskazują, że jak najbardziej tak.

Długo przyszło czekać fanom Gwiezdnych Wojen na rozbudowaną produkcję dla jednego gracza umieszczoną w ich ukochanym uniwersum. Ostatnim tego typu tytułem był Star Wars: The Force Unleashed 2 (wydany w 2010 roku), jednak była to raczej przeciętna gra. Czy po blisko dekadzie oczekiwania, Star Wars Jedi: Upadły Zakon spełni oczekiwania gwiezdno-wojennej społeczności?

Pierwsze oceny produkcji wskazują, że Star Wars Jedi: Upadły Zakon, to nie tylko jedna z najlepszych gier z logo Star Wars w historii, ale jedna z najlepszych gier akcji ostatnich lat! Niemal jednogłośnie większość redakcji nagradza grę wysokimi ocenami. W serwisie Metacritic, wersja na PlayStation 4 może się pochwalić 84 punktami (przy 23 recenzjach), podobnie wygląda to na konsoli Xbox One (85 punktów z 10 recenzji). Najwyżej oceniono jednak PC-tową wersję gry, która legitymuje się obecnie średnią ocen na poziomie 90 przy 12 opiniach. Co niemniej ważne, produkcję zdążyli już ocenić sami gracze, którzy w większości wypadków zgadzają się z recenzentami, opinia społeczności (w zależności od platformy) waha się pomiędzy oceną 8.1 a 8.7.

Czym tak ujął graczy Star Wars Jedi: Upadły Zakon? Przede wszystkim doceniono świetnie napisaną, mroczną historię z wyrazistymi bohaterami. Sporo pochwał zebrały również ogólny gameplay produkcji, który bardzo udanie łączy w sobie elementy z wielu różnych gatunków. Nie zabrakło w nim zatem elementów typowo zręcznościowych (à la Uncharted czy Tomb Raider), zagadek logicznych (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) czy oczywiście walki. Ten ostatni element to przysłowiowa "wisienka na torcie" gry Star Wars Jedi: Fallen Order. Fani walk na miecze świetlne wreszcie mogą odetchnąć z ulgą bowiem otrzymują grę, która wreszcie pozwoli im poczuć się jak prawdziwy Jedi. System walki często jest określany jako "uzależniający", połączenie mocy Jedi i mieczy świetlnych z rozwiązaniami znanymi z gier Form Software (Dark Solus), sprawia, że starcia wyglądają nie tylko efektownie, ale są również niezwykle satysfakcjonujące.

Jak widać Respawn Entertainment stanęło na wysokości zadania i wreszcie otrzymaliśmy produkcję godną Gwiezdnych Wojen. Nie pozostaje nam nic innego jak brać się do gry i niech Moc będzie z wami (szczególnie na najwyższym poziomie trudności).

źródło: metacritic.com