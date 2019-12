Star Wars Jedi: Upadły zakon - ogromnym sukcesem Electronic Arts

W samym tylko listopadzie, gra Star Wars Jedi: Upadły zakon trafiła do ponad 2 milionów graczy.

Gra studia Respawn Entertainment - Star Wars Jedi: Upadły zakon, to bez wątpienia jedna z największych niespodzianek tego roku. Electronic Arts po latach marnotrawienia potencjału marki Gwiezdnych wojen, wreszcie dało "zielone światło" na realizację ambitnego i ciekawego projektu. Amerykański wydawca przekonał się, że pozbawione mikropłatności gry dla jednego gracza, również mogą być dochodowe.

Według informacji opublikowanych przez firmę analityczną SuperData Research, Star Wars Jedi: Upadły zakon w samym tylko listopadzie znalazł 2,14 miliona nabywców. Wynik ten okazał się dwukrotnie lepszy od tego, jaki uzyskała w analogicznym okresie produkcja DICE - Star Wars Battlefront 2, wydana oryginalnie w 2017 roku.

Co więcej, w listopadzie Star Wars Jedi: Upadły zakon na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, pod względem sprzedaży ustąpiło jedynie Pokemon Sword/Shield oraz Call of Duty: Modern Warfare. Warto też przypomnieć, że produkcja studia Respawn Entertainment na swój wynik pracowała jedynie przez dwa tygodnie listopada, bowiem zadebiutowała dopiero 15 dnia tego miesiąca.

Dla przypomnienia, Star Wars Jedi: Upadły zakon pozwala nam wcielić się w padawana Cala Kestisa, który jako jeden z nielicznych Jedi przetrwał czystkę, związaną z rozkazem 66. Gra umiejętnie łączy w sobie mechaniki i rozwiązania z innych popularnych tytułów, zdecydowanie wyróżnia się tu system walki, który najczęściej jest porównywany do wymagających starć w grach od From Software (Darks Souls, Bloodborne).

Star Wars Jedi: Upadły zakon jest obecnie dostępne na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.

źródło: gamingbolt.com/superdataresearch.com