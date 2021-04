Star Wars: Knights of the Old Republic Remake nadchodzi. Premiera gry niemal pewna

Długo wyczekiwany remake Star Wars: Knights of the Old Republic staje się faktem.

Wydana w 2003 roku gra - Star Wars: Knights of the Old Republic, po dziś dzień uchodzi za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli RPG w historii. Dzieło studia Bioware już na stałe zapisało się na kartach historii. Fani cyklu od lat proszą o pełnoprawną kontynuację. Kilka miesięcy temu odżyły spekulacje na temat rzekomego Star Wars: Knights of the Old Republic 3, przy okazji pojawiły się również informacje, że trwają prace na pełnoprawnym remakiem oryginału. Choć plotki szybko ucichły, to jak donosi wpływowy i zawsze dobrze poinformowany dziennikarz branżowy - Jason Schreier, miało one w sobie przysłowiowe "ziarno prawdy".

Według dziennikarza projekt o nazwie Knights of the Old Republic Remake rzeczywiście powstaje. Co więcej, jest on już w zaawansowanym stadium. Twórcami odświeżonej wersji klasyka są deweloperzy ze studia Aspyr Media. Choć to wciąż nie są oficjalne informacje, to Schreier rzadko kiedy myli się w swoich domysłach.

Choć dla niektórych wybór Aspyr Media jak autora remake'u Star Wars: Knights of the Old Republic może wydawać się zaskakujący, to należy podkreślić, że studio to przygotowało już odświeżone wersje gier Star Wars: Knights of the Old Republic i Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords na urządzenia mobilne. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że do Aspyr Media niedawno dołączyło kilku, byłych już, pracowników Bioware, w tym: Courtney Woods (scenarzystka), Bret Hoffman (projektant światów), Daniel Hayden (ekspert od narracji), Andrew Lauretta (animator) oraz Jamey Moulton (ekspert od efektów wizualnych).

