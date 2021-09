Star Wars Knights of the Old Republic Remake trafi na PS5. Zobacz zwiastun

Sony rozpoczęło PlayStation Showcase z wysokiego „C” zapowiadając remake jednej z najlepszych gier RPG w historii - Knights of the Old Republic.

Podczas wczorajszego wydarzenia PlayStation Showcase 2021, Sony wraz z partnerami - Aspyr Media i Lucasfilm Games zaprezentowało pierwszy zwiastun Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Knights of the Old Republic ma „na karku” już blisko 20 lat, jednak pomimo tylu lat od premiery gry wciąż uchodzi ona za jedną z najlepszych RPG w historii. Od wielu miesięcy plotkowano o możliwym remake'u Star Wars Knights of the Old Republic i wreszcie doczekaliśmy oficjalnej prezentacji podczas PlayStation Showcase.

Póki co otrzymaliśmy jedynie krótki teaser i garść informacji. Za Star Wars Knights of the Old Republic Remake odpowiada studio Aspyr. Przedstawiciele dewelopera podkreślają, że jest to pełnoprawny remake, a więc możemy oczekiwać nie tylko zupełnie nowej oprawy graficznej - odpowiadającej dzisiejszym standardom, ale również pewne zmiany w samym gameplay'u. Aspyr Media uspokaja jednak sympatyków oryginału - celem twórców jest zachować rdzeń rozgrywki pierwowzoru. Póki co jedyną potwierdzoną platformą jest PlayStation 5, jednak podczas krótkiego wywiadów twórcy pokreślili, że Star Wars Knights of the Old Republic Remake trafi na "platformy", co może sugerować, że gra trafi również na konsole Xbox i PC.

