Star Wars: Knights of the Old Republic może doczekać się pełnoprawnego remake'u

Jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen w historii, może doczekać się remake'u bądź nawet kontynuacji.

Star Wars: Knights of the Old Republic - gra rpg od Bioware, zadebiutowała w 2003 roku i z miejsca została okrzyknięta jednym, z najwybitniejszych przedstawicieli swojego gatunku. Co więcej, do dzisiaj próżno szukać gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen, które mogłyby dorównać produkcji kanadyjskiego studia. Możemy do nich zaliczyć wydany niedawno Star Wars Jedi: Upadły Zakon oraz... kontynuację Star Wars: Knights of the Old Republic z 2014, o podtytule Sith Lords.

Pomimo sukcesu obu produkcji z serii, wciąż nie doczekaliśmy się ich kontynuacji. Pewnym jej substytutem miała być, wydana w 2011 roku gra sieciowa Star Wars: The Old Republic. Choć oferuje ona naprawdę ciekawe historie i w zasadzie jest jedną z najbardziej przyjaznych gier MMO dla solowych graczy na rynku, to ostatecznie nie udało jej się zapełnić luki po Knights of the Old Republic III.

Choć o trzeciej części serii plotkuje się od lat, to nigdy nie otrzymaliśmy żadnych konkretów, aż do dzisiaj. Jak donosi serwis cinelinx.com, dotarł on do wiarygodnych źródeł, które zgodnie donoszą, że Electronic Arts zleciło przygotowanie nowej wersji Star Wars: Knights of the Old Republic. Jeden z informatorów sugeruje, że chodzi tu o remake kultowego rpg'a, drugi zaś, że może być to coś więcej niż remake. Możliwe, że będzie to zupełnie nowa odsłona, zgodna z obecnym kanonem Gwiezdnych Wojen, ale wykorzystująca główną oś fabularną z obu wydanych do tej pory części. Źródło cinelinx.com podkreśla, że będzie to nowe wyobrażenie i nowy start dla Star Wars: Knights of the Old Republic.

Choć dziennikarze serwisu zaznaczają, że ów informatorzy już niejednokrotnie sprawdzili się w dostarczaniu informacji, szczególnie dotyczących Gwiezdnych Wojen, to powinniśmy podchodzić do tych rewelacji z lekką rezerwą. Możliwe jednak, że coś jest na rzeczy. Electronic Arts po sukcesie Star Wars Jedi: Upadły Zakon i udanym wskrzeszeniu SW: Battlefront 2 przez DICE, z całą pewnością będzie chciało wykorzystać (wreszcie!) potencjał Gwiezdnych Wojen. Próżno obecnie szukać w portfolio wydawcy tak silnej marki jak Knights of the Old Republic. Co więcej, biorąc pod uwagę sporą liczbę, zarówno już wydanych, jak i jeszcze oczekujących na premierę remake'ów, możemy śmiało mówić o nowym trendzie w branży, który z pewnością zauważyli już decydenci EA.

Czy faktycznie już niebawem doczekamy się pierwszych, oficjalnych informacji o wskrzeszeniu Rycerzy Starej Republiki? Miejmy nadzieję, że tak.

źródło: cinelinx.com