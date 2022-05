Star Wars: The Bad Batch sezon 2 - kiedy i gdzie obejrzeć?

Jak odnaleźć się w galaktyce po wojnie klonów? Parszywa zgraja ponownie wraca na ekrany - co odkryje przed nami drugi sezon The Bad Batch? Przedstawiamy najświeższe informacje o nadchodzącej premierze.

Star Wars: The Bad Batch - sezon 2

Animacja ujrzała światło dzienne w 2021 roku jako spin-off Star Wars: Clone Wars (serialu emitowanego od 2008 do 2014 roku). Fabuła skupiła się na tytułowej Parszywej zgrai, która służyły podczas wojny klonów jako Jednostka 99. Akcja rozpoczyna się tuż przy końcu wojny, kiedy to Republika zamienia się w Imperium. Losy bohaterów zostały ukazane w 16 epizodach, jednak to nie koniec przygód!

Star Wars: The Bad Batch sezon 2 - kiedy premiera?

Niespełna rok temu ujawniono informację o kontynuacji serialowej animacji, jednak dopiero dziś - poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących publikacji produkcji. Najnowszy zwiastun ujawnił nie tylko przedsmak nadchodzących wydarzeń, ale i przybliżoną datę premiery. Drugi sezon The Bad Batch, ukaże się jesienią 2022 roku wyłącznie na platformie Disney+!

Star Wars: The Bad Batch - sezon 2. Co wiemy?

Najprawdopodobniej, akcja drugiego sezonu będzie przedstawiać losy zmodyfikowanych klonów w znacznym odstępie czasowym w odniesieniu do części pierwszej. W trailerze ukazano również bohaterów w innych strojach i zbrojach. Sprawdźcie sami!

