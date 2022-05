Star Wars - na te gry warto czekać

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic to jedna z najlepszych gier ze świata Star Wars. Studio Aspyr postanowiło sięgnąć po hit BioWare i „uhonorować to, co fani kochają w oryginale, jednocześnie przyciągając nowych fanów w tę niesamowitą podróż”. Czeka nas powrót do tej epickiej przygody.