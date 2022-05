Star Wars - w te gry musisz zagrać w 2022 roku

Zobacz najlepsze, naszym zdaniem gry Star Wars, w które po prostu musisz zagrać.

Spis treści

Star Wars to marka, która od kilkudziesięciu lat może poszczycić się niesłabnącym zainteresowaniem. Filmy, seriale, komiksy czy książki to jednak nie wszystko. Na rynku znajdziemy wiele gier, których akcja osadzona jest w świecie Gwiezdnych Wojen. Znajdziemy tu tytuły przeznaczone dla graczy praktycznie w każdym wieku i fanów różnych gatunków. Przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najlepszych gier Star Wars, w które musicie zagrać.

Star Wars Jedi: Upadły Zakon

Star Wars Jedi: Upadły Zakon uznawany jest za jedną z najlepszych gier w historii Gwiezdnych Wojen. Wcielamy się tutaj w młodego padawana - Cala Kestisa. Jako jednemu z nielicznych udało mu się przetrwać czystkę związaną z rozkazem 66. Twórcy opracowali grę, która świetnie łączy w sobie wiele elementów znanych z innych produkcji. Skojarzenia z takimi seriami jak Tomb Raider czy Uncharted są tutaj jak najbardziej na miejscu. Co więcej, zadowoleni będą także wielbiciele wymagających starć, ponieważ system walki został zaprojektowany w podobny sposób, jaki możemy zobaczyć m.in. w takich tytułach jak Dark Souls czy Elden Ring. Jest to także zdecydowanie jedna z najlepiej wyglądających gier ostatnich lat. Star Wars Jedi: Upadły Zakon to produkcja, którą po prostu trzeba sprawdzić.

LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów

W LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów będziemy świadkami wydarzeń, które miały miejsce w oryginalnej trylogii filmowej. Co ważne, kampanii fabularnej nie musimy przechodzić po kolei. Bez problemu na początek możemy wygrać tą, która nam najbardziej odpowiada. Fabuła jest tu jednak tylko pretekstem do niczym nieskrępowanej zabawy. Twórcy udostępnili ponad 300 grywalnych postaci a kolejne będą dostępne w rozszerzeniach. Możemy się także spodziewać typowego dla gier LEGO poczucia humoru. Gra jest dostępna w pełnej polskiej wersji językowej. Aktorzy zostali świetnie dobrani do swoich ról i rozgrywka w LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów to czysta przyjemność.

Star Wars: Battlefront II

Jesteś fanem Star Wars i strzelanek? Star Wars: Battlefront 2 to gra dla ciebie. Tytuł został stworzony przez DICE i zadebiutował na rynku w 2017 roku. W odróżnieniu od pierwszej części, "dwójka" zapewnia rozbudowaną kampanię fabularną. Historia osadzona jest po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Wcielamy się w postać Iden Versio - dowódczyni elitarnych oddziałów Imperium, czyli Inferno Squad. Naszym zadaniem jest pomszczenie Imperatora. Poza kampanią dla pojedynczego gracza, możemy liczyć także na rozbudowany tryb sieciowy.

Star Wars: Squadrons

W Star Wars: Squadrons możemy zasiąść za sterami myśliwców znanych z Gwiezdnych Wojen. Poza kampanią fabularną przeznaczoną dla jednego gracza, możemy także wziąć udział w walkach sieciowych. Możemy stanąć do rywalizacji 5 na 5. Akcja gry osadzona jest po wydarzeniach znanych z Powrotu Jedi. Poza tym, że będziemy mogli pilotować statki znane z uniwersum Star Wars, twórcy oddali nad do dyspozycji bardzo bogaty i rozbudowany system personalizacji maszyn. Możemy je dostosować do naszych preferencji. Podczas rozgrywki możemy wcielić się w pilota Republiki lub Imperium.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ma już swoje lata, jednak nadal pozostaje jedną z najlepszych gier osadzonych w świecie Gwiezdnych Wojen. Akcja gry osadzona jest po wydarzeniach znanych z 2 części sagi. Wcielamy się w postać ucznia, który trafia do Akademii Jedi prowadzonej przez Luke'a Skywalkera. Twórcy bardzo sprawnie połączyli ze sobą grę akcji oraz RPG. Naszym głównym zadaniem w trakcie rozgrywki jest poznanie podstaw oraz zgłebianie tajników Mocy. Pomogą nam w tym świetnie skonstruowane misje fabularne. Gra trochę się już zestarzała, jednak w 2020 roku otrzymaliśmy usprawnioną wersje, dzięki czemu wejścia w świat Jedi Academy może być dużo bardziej przystępne. Mimo lat na karku warto jednak dać tej produkcji szansę.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic to gra, którą po prostu trzeba znać. Produkcja stworzona przez BioWare w 2003 roku do tej pory nie może mieć sobie równych pod względem klimatu Gwiezdnych Wojen. Jesli przede wszystkim cenisz sobie warstwę fabularną a nie miałeś okazji jeszcze zagrać w KOTOR, warto pochylić się nad tą produkcją. Znajdziemy tutaj wszystko, co w grach BioWare najlepsze, czyli doskonałą opowieść, bardzo ciekawie napisane postacie, system walki, który jest bardzo satysfakcjonujący i wprost wylewający się z ekranu klimat Star Wars. Rok po premierze pojawiła się druga odsłona gry, która powiela sporo elementów pierwowzoru, czyli także jest grą niemal doskonałą.