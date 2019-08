Starcie najlepszych tabletów 2019 roku - Samsung Galaxy Tab S6 vs iPad Pro 2018

Samsung atakuje segment tabletów premium, który od kilku lat należy do Apple. Sprawdzamy, jak najnowszy Galaxy Tab S6 radzi sobie z iPad'em Pro.

Spis treści

Zarówno Samsung, jak i Apple mają duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji tabletów. Obie firmy wprowadziły pierwsze tego typu urządzenia już w 2010 roku. Konstrukcje te były mocno prymitywne i znacząco się od siebie różniły. Podczas, gdy Apple wykorzystało system iOS i zainstalowało go na urządzeniu z niespełna 10 calowym ekranem Samsung wgrał Android'a na 7 calowe urządzenie z funkcją telefonu, które przypominało przerośniętego smartfona.

Źródło: macworld

Rok 2019 z pewnością nie upłynął pod znakiem tabletowych premier, ponieważ ze względu na coraz większe i potężniejsze smartfony urządzenia te stały się mało popularne. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie pojawiają się żadne nowości. Pod koniec 2018 roku Apple wprowadziło na rynek zupełnie nowego iPad'a Pro w dwóch rozmiarach, a w wakacje 2019 roku Samsung zaprezentował najnowszego Galaxy Tab S6. Oba urządzenia są flagowymi tabletami, które według ich producentów powinny być w stanie zastąpić użytkownikowi laptopa.

W chwili obecnej w sklepach poza niedostępnymi w Polsce tabletami Amazon Fire użytkownicy mogą zakupić wiele modeli iPad'a od Apple. W przypadku, gdy klient chce zakupić urządzenie z systemem innym niż iOS do wyboru zostaje mu rewelacyjny Surface Pro, który jest laptopem zamkniętym w obudowie tabletu lub urządzenia z Androidem takie, jak Samsung Galaxy Tab S6.

Samsung ze swoim najnowszym tabletem Galaxy Tab S6 kusi klientów, którzy wcześniej planowali zakup iPad'a Pro z wielu powodów. W tym artykule porównujemy Samsunga Galaxy Tab S6 z iPad'em Pro, aby zobaczyć, które urządzenie z najwyższej półki okaże się ciekawsze.

Źródło: macworld

Cena i dostępność

Już na wstępie należy zaznaczyć, że porównywane przez nas urządzenia należą do segmentu premium. Można więc spodziewać się, że nie są to tanie tablety.

Apple odświeżyło iPad'a Pro w październiku 2018 roku. Nowy model po raz pierwszy wprowadził zupełnie nowy bezramkowy wygląd i gesty do iPad'a. To również pierwszy tablet z Cupertnio, który zamiast przycisku Home ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych Touch ID posiada Face ID. Urządzenie dostępne jest w wersji z ekranem o przekątnej 11 oraz 12,9 cala.

Źródło: macworld

Dostępne są następujące konfiguracje iPad'a Pro:

iPad Pro 11 cali:

64 GB Wi-Fi - 3799 zł

256 GB Wi-Fi - 4599 zł

512 GB Wi-Fi - 5599 zł

1 TB Wi-Fi - 7599 zł

64 GB Wi-Fi + LTE - 4599 zł

256 GB Wi-Fi + LTE - 5399 zł

512 GB Wi-Fi + LTE - 6399 zł

1 TB Wi-Fi + LTE - 8399 zł

iPad Pro 12,9 cala:

64 GB Wi-Fi - 4799 zł

256 GB Wi-Fi - 5599 zł

512 GB Wi-Fi - 6599 zł

1 TB Wi-Fi - 8599 zł

64 GB Wi-Fi + LTE - 5599 zł

256 GB Wi-Fi + LTE - 6399 zł

512 GB Wi-Fi + LTE - 7399 zł

1 TB Wi-Fi + LTE - 9399 zł

Wszystkie konfiguracje można zakupić bezpośrednio u Apple oraz u autoryzowanych sprzedawców.

Samsung ogłosił nowego Galaxy Tab S6 31 lipca 2019 roku. Urządzenie trafi do sprzedaży dopiero 6 września. Na początku dostępna będzie jedynie konfiguracja z Wi-Fi. Mamy nadzieje, że model z modemem sieci 4G LTE pojawi się wkrótce. Przedsprzedaż Galaxy Tab S6 w Stanach Zjednoczonych startuje 23 sierpnia 2019 roku. Nie wiadomo jeszcze, jakie prezenty dla osób zamawiających urządzenie w przedsprzedaży przygotował Samsung.

Samsung Galaxy Tab S6 dostępny będzie w dwóch konfiguracjach:

Wersja z 6 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci masowej za 649 dolarów (około 2550 zł netto)

Wersja z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej za 729 dolarów (około 2850 zł netto)

Źródło: macworld

Nie znamy jeszcze żadnych dokładnych informacji na temat ceny ani daty premiery najnowszego tabletu od Samsunga, ale z pewnością będzie on sporo tańszy od iPad'a Pro. Zwracamy uwagę, że konfiguracje różnią się od siebie nie tylko ilością wbudowanej pamięci masowej, ale także ilością pamięci operacyjnej. Cenie nowego Galaxy Tab S6 dużo bliżej do nowego iPad'a Air, niż do modelu Pro. Nawet jeżeli Samsung wyceni podstawową konfigurację na 2999 zł oferta będzie atrakcyjna w stosunku do iPad'a Pro, który w podstawowej konfiguracji kosztuje 3729 zł.

Wygląd i jakość wykonania

Samsung zdecydował się na zmodyfikowanie wyglądu poprzednika, dzięki czemu nowy Galaxy Tab S6 jest podobny do zeszłorocznego modelu. Nie oznacza to, że w obrębie obudowy nie znajdziemy zmian. Nowy tablet jest znacznie lżejszy od poprzednika. Apple zdecydowało się na zupełne przeprojektowania iPad'a Pro, który oferuje teraz niemalże bezramkowy ekran oraz port USB-C zamiast Lightning.

Wymiary

Samsung Galaxy Tab S6 (10,5 cala) - 244,5 mm x 159,5 mm x 5,7 mm; waga: 420 g

iPad Pro 11 cali - 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm; waga 468 g

iPad Pro 12.9 cala - 280.6mm x 214.9mm x 5.9mm; waga 631 g

iPad oferowany jest w dwóch rozmiarach z ekranami o przekątnej 11 cali oraz 12,9 cala. Ekran posiada proporcje 4:3. Samsung oferuje Galaxy Tab S6 w jednym rozmiarze z ekranem o przekątnej 10,5 cala. Proporcje wynoszą 16:10. Tablet Samsunga jest najmniejszy oraz najlżejszy spośród porównywanych urządzeń.

Apple projektując iPad'a Pro 2018 niespodziewanie zdecydowało się na zastosowanie portu USB Typu C, który znany jest z nowych MacBook'ów i wielu urządzeń z Androidem. Dzięki temu podłączanie akcesoriów do tabletu od Apple stało się znacznie łatwiejsze. Port ten obecny jest również w tablecie Samsunga. W obu urządzeniach nie znajdziemy jednak gniazda słuchawkowego Jack. Moda na jego usuwanie dotarła również do tabletów. Oba urządzenia posiadają również złącze magnetyczne dedykowane dla dołączanych akcesoryjnych klawiatur.

Samsung posiada sporą zaletę względem iPad'a Pro - rysik S-Pen dołączany jest w zestawie i posiada praktyczne magnetyczne mocowanie, które pozwala na umieszczenie go na pleckach urządzenia oraz ładowanie podczas przechowywania. Apple oferuje do iPad'a Pro Apple Pencil drugiej generacji, który kosztuje aż 599 zł, a na dodatek nie można go wygodnie umieścić w obudowie iPad'a Pro, ponieważ producent nie przewidział takiej możliwości. Zupełnie, jakby obsługa Apple Pencil została dodana na samym końcu etapu projektowania. Magnetyczne połączenie z iPad'em Pro jest dużo mniej dopracowanie, niż w Microsoft Surface Pro 6 i mniej stabilne od tego zastosowanego w nowym tablecie Samsunga.

Źródło: macworld

Samsung Galaxy Tab S6 dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Rose Blush (złoty/różowe złoto), Mountain Grey (szary), i Blue (niebieski). Apple oferuje iPad'a Pro w dwóch wersjach - gwiezdnej szarości oraz srebrnym. Niezależnie od wyboru wersji kolorystycznej fronty obu urządzeń zawsze pozostają czarne.

Funkcje i specyfikacja techniczna

Panel typu Super AMOLED o przekątnej 10,5 cala i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli umieszczony w Galaxy Tab S6 jest niemalże identyczny, jak w modelu Galaxy Tab S4. Zmniejszono ramki oraz dodano optyczny czytnik linii papilarnych, który wbudowany jest w ekran.

Firma Apple tradycyjnie już wybrała nietypowe rozdzielczości. iPad Pro z ekranem o przekątnej 11 cali oferuje rozdzielczość 2388 x 1688 pikseli, a większy model z 12,9 calowym panelem ma rozdzielczość 2732 x 2048 pikseli. Oba tablety wyposażone zostały w technologię ProMotion, która automatycznie zwiększa częstotliwość odświeżania ekranu w zależności od potrzeb. Nie zabrakło wsparcia dla przestrzeni barwowej DCI-P3. Wyświetlacz Liquid Retina posiada również funkcję True Tone, która automatycznie monitoruje temperaturę barwową w pomieszczeniu i dopasowuje do niej parametry wyświetlanego obrazu. Zabrakło klasycznego przycisku Home - iPad'y Pro z 2018 roku to pierwsze tablety Apple bez przycisku domowego. W zamian pojawiło się wsparcie dla technologii Face ID znanej z iPhone'a X, Xs, Xr.

Źródło: macworld

Zarówno Samsung Galaxy Tab S6, jak i iPad Pro wykorzystują najwydajniejsze z dostępnych obecnie procesorów mobilnych. Samsung wykorzystał układ Qualcomm Snapdragon 855, a w środku iPad'a Pro znajdziemy chip Apple A12X Bionic, który jest wzmocnioną wersją procesora zastosowanego w iPhone Xs. Oba chipy są niesamowicie wydajne, ale Samsung musi uznać zwycięstwo Apple.

Oprócz ekranów reszta wyposażenia iPad'ów Pro z 2018 roku jest identyczna. Z tyłu znajduje się pojedyncza kamera o rozdzielczości 12 MP z przysłona f 1,8, która oferuje funkcję Smart HDR oraz automatyczną stabilizację obrazu przy wykonywaniu fotografii i nagrywaniu filmów z rozdzielczością 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Samsung posunął się o krok dalej i zastosował dwie kamery. Główny obiektyw posiada 13 Mp matryce oraz ma do dyspozycji dodatkowy 5 Mp ultra szerokokątny obiektyw. Przednia kamera również na papierze wygląda lepiej. Oferuje ona 8 Mp zamiast 7 Mp w iPad'zie Pro.

Poniżej pełna specyfikacja wszystkich trzech tabletów:

iPad Pro 11 cali - Specyfikacja techniczna

Źródło: apple

Wyświetlacz: 11 cali, IPS LCD

11 cali, IPS LCD Rozdzielczość: 2388 x 1668 pikseli

2388 x 1668 pikseli Proporcje ekranu: 4:3

4:3 Zagęszczenie: 265 ppi

265 ppi Procesor: Apple A12X Bionic (7 nm)

Apple A12X Bionic (7 nm) Pamięć operacyjna: 4 GB/6 GB w wersji 1 TB

4 GB/6 GB w wersji 1 TB Pamięć masowa: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB

64 GB/256 GB/512 GB/1 TB Bateria: 7812 mAh

7812 mAh Aparat tylny: 12 Mp, f/ 1,8, PDAF

12 Mp, f/ 1,8, PDAF Aparat przedni: 7 MP, f/2.2

7 MP, f/2.2 Bezpieczeństwo: Face ID

Face ID Porty: slot Nano SIM (tylko modele z LTE), eSIM (tylko modele z LTE) USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot Nano SIM (tylko modele z LTE), eSIM (tylko modele z LTE) USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE : Cat.16, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE : Cat.16, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: iOS 12

iOS 12 Dźwięk: cztery głośniki (stereo)

cztery głośniki (stereo) Wymiary: 247.6 x 178.5 x 5.9 mm

247.6 x 178.5 x 5.9 mm Waga: 468 g

468 g Wersje kolorystyczne: Gwiezdna Szarość, Srebrny

Gwiezdna Szarość, Srebrny Akcesoria: Apple Pencil (do zakupu oddzielnie), Smart Keyboard (do zakupu oddzielnie)

iPad Pro 12,9 cala - Specyfikacja techniczna

Źródło: apple

Wyświetlacz: 12,9 cala, IPS LCD

12,9 cala, IPS LCD Rozdzielczość: 2732 x 2048 pikseli

2732 x 2048 pikseli Proporcje ekranu: 4:3

4:3 Zagęszczenie: 265 ppi

265 ppi Procesor: Apple A12X Bionic (7 nm)

Apple A12X Bionic (7 nm) Pamięć operacyjna: 4 GB/6 GB w wersji 1 TB

4 GB/6 GB w wersji 1 TB Pamięć masowa: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB

64 GB/256 GB/512 GB/1 TB Bateria: 9720 mAh

9720 mAh Aparat tylny: 12 Mp, f/ 1,8, PDAF

12 Mp, f/ 1,8, PDAF Aparat przedni: 7 MP, f/2.2

7 MP, f/2.2 Bezpieczeństwo: Face ID

Face ID Porty: slot Nano SIM (tylko modele z LTE), eSIM (tylko modele z LTE) USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot Nano SIM (tylko modele z LTE), eSIM (tylko modele z LTE) USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE : Cat.16, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE : Cat.16, Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: iOS 12

iOS 12 Dźwięk: cztery głośniki (stereo)

cztery głośniki (stereo) Wymiary: 280.6 x 214.9 x 5.9 mm

280.6 x 214.9 x 5.9 mm Waga: 631 g (Wi-Fi), 633 g (LTE)

631 g (Wi-Fi), 633 g (LTE) Wersje kolorystyczne: Gwiezdna Szarość, Srebrny

Gwiezdna Szarość, Srebrny Akcesoria: Apple Pencil (do zakupu oddzielnie), Smart Keyboard (do zakupu oddzielnie)

Samsung Galaxy Tab S6 - Specyfikacja techniczna

Źródło: samsung

Wyświetlacz: 10.5 cala WQXGA Super AMOLED

10.5 cala WQXGA Super AMOLED Rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli

2560 x 1600 pikseli Proporcje ekranu: 16:10

16:10 Zagęszczenie: 287 ppi

287 ppi Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Pamięć operacyjna: 6/8 GB

6/8 GB Pamięć masowa: 128/256 GB

128/256 GB Bateria: 7040 mAh

7040 mAh Aparat tylny: 13 Mp ultra-wide, 1.12µm, 123 stopnie pola widzenia, przysłona f2.2; 5 Mp wide-angle, 1µm, 80 stopniowe pole widzenia , przysłona f2.0

13 Mp ultra-wide, 1.12µm, 123 stopnie pola widzenia, przysłona f2.2; 5 Mp wide-angle, 1µm, 80 stopniowe pole widzenia , przysłona f2.0 Aparat przedni: 8 Mp wide-angle, 1.12µm, 80 stopniowe pole widzenia, przysłona f2.0

8 Mp wide-angle, 1.12µm, 80 stopniowe pole widzenia, przysłona f2.0 Bezpieczeństwo: Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, oprogramowanie Knox

Optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie, oprogramowanie Knox Porty: slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą

slot microSD, slot Nano SIM (tylko modele z LTE), USB-C, piny dla pokrowca z klawiaturą Łączność: LTE : Cat.20 (DL up to 2.0Gbps), Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0

LTE : Cat.20 (DL up to 2.0Gbps), Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO. Bluetooth 5.0 System operacyjny: Android 9 Pie z OneUI

Android 9 Pie z OneUI Dźwięk: cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos,

cztery głośniki (po jednym na każdym rogu), Sound by AKG Dolby Atmos, Wymiary: 245 x 160 x 5.7 mm

245 x 160 x 5.7 mm Waga: 420 g

420 g Wersje kolorystyczne: Cloud Blue, Rose Blush, Mountain Grey

Cloud Blue, Rose Blush, Mountain Grey Akcesoria: Bluetooth S Pen (dołączony), Keyboard Cover (do zakupu oddzielnie)

Oprogramowanie

Oprogramowanie to największa różnica pomiędzy Samsungiem Galaxy Tab S6 a iPad'em Pro. Tablet od Apple pracuje pod kontrolą iOS 12, a już za nieco ponad miesiąc dostanie aktualizację do oficjalnej wersji iPad OS, która wprowadza wiele ciekawych nowości takich, jak na przykład możliwość wykorzystania tabletu jako dodatkowego wyświetlacza dla komputera Mac. Wszystkie zmiany wprowadzone w iPadOS koncentrują się na zwiększeniu funkcjonalności oraz poprawieniu produktywności. Apple cały czas dąży do tego, aby iPad (szczególnie model Pro) był w stanie wybranej grupie użytkowników zastąpić komputer. Niestety nadal widać, że iPadOS zbudowany został w oparciu o system dla iPhone'a - iOS i nadal brakuje kilku kluczowych funkcji takich, jak obsługa wielu kont użytkowników czy lepsze zarządzanie podłączonymi ekranami. W chwili obecnej iPad wspiera jedynie klonowanie obrazu.

Samsung postawił na Androida 9.0 Pie, który został znacząco zmodyfikowany za pomocą autorskiej nakładki OneUI, która posiada wiele użytecznych funkcji. Jedną z nich jest tryb DeX, który potrafi uruchomić interfejs bardzo podobny do tego znanego z komputerów PC. Dzięki niemu praca w oknach i przełączanie się pomiędzy kilkoma aplikacjami jest niezwykle proste i wygodne. Samsung pozwala na pełne wykorzystanie myszy oraz lepszą obsługę zewnętrznych wyświetlaczy. Co ważne dedykowany do Galaxy Tab S6 pokrowiec z klawiaturą posiada wbudowany gładzik.

Źródło: macworld

Obie platformy są bardzo dojrzałe i oferują szereg użytecznych funkcji. Mimo wszystko wolimy system iOS, który posiada potężny katalog aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla tabletów, co nie jest oczywiste w przypadku Androida, w którym większość aplikacji otwiera się w wersji na smartfony. Android posiada wiele użytecznych programów, których funkcjonalność przerasta te znane z iOS, ale często nie są one dostosowane do użytkowania na tablecie z dużym wyświetlaczem.

Podsumowanie

Zarówno iPad Pro, jak i Samsung Galaxy Tab S6 to świetnie urządzenia. Są to jednak tablety premium, które do najtańszych nie należą. Zdecydowana większość zwykłych konsumentów wybierze podstawową wersję iPad'a lub Samsunga Galaxy Tab S5e, które są znacznie tańsze, a przy tym praktycznie niezauważalnie gorsze. Nie zmienia to jednak faktu, że Samsung wykonał kawał dobrej roboty i Galaxy Tab S6 to porządny tablet z Androidem, rysikiem S-Pen i użytecznym trybem DeX. Dodatkowo można go zamienić w odpowiednik komputera PC z klasyczną klawiaturą i myszką.

Osoby, które preferują pracę w trybie tabletu powinny zdecydować się na iPad'a Pro. Jego interfejs może wydawać się prosty, ale dzięki temu jest bardzo intuicyjny, a wbrew pozorom posiada również wiele użytecznych funkcji. Prawdą jest, że iPad posiada kilka braków względem Samsunga Galaxy Tab S6, ale są one niwelowane przez niesamowicie rozbudowaną bazę aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla tabletu, które dostępne są w App Store. Galaxy Tab S6 jest ciekawą alternatywą dla iPad'a Pro oraz rewelacyjnego Microsoft Surface Pro 6. Każde z tych trzech urządzeń posiada swoje zalety i wady. iPad jest tabletem dopracowanym do perfekcji. Microsoft Surface Pro to komputer z Windowsem zamknięty w obudowie tabletu, a Samsung wydaje się idealnie łączyć cechy zarówno iPad'a, jak i Surface'a.