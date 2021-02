Stardew Valley - wersja 1.5 dostępna na PS4, Nintendo Switch i Xbox One

Przebojowa gra Stardew Valley właśnie doczekała się kolejnej, ogromnej aktualizacji na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Stardew Valley to jeden z największych fenomenów branży gier w ostatnich latach. Prosta i przyjemna produkcja o zarządzaniu własną farmą jest z nami już ponad pięć lat i nieustannie zdobywa nowych fanów. Co więcej, twórca gry - Eric Barone, regularnie udostępnia, w pełni darmowe, aktualizacje swojej produkcji.

Najnowsza wersja gry - 1.5, już w grudniu ubiegłego roku trafiła na PC. Jak właśnie ujawnił Barone, od teraz jest ona dostępna również na konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Aktualizacja 1.5 przynosi ze sobą mnóstwo zawartości. Choć ciężko jest wymienić wszystkie zmiany i nowości, to postaramy się przynajmniej wyróżnić najważniejsze z nich.

Stardew Valley 1.5 - co nowego?

Stardew Valley 1.5 wprowadza przede wszystkim:

Nowe lokacje do zwiedzania (w tym wyspa)

Nowy kreator postaci

Dodatkowe opcje dialogowe

Nowe zadania

Nowe postacie i historie z nimi związane

Nowe zagadki i mini-gry

Nowe wydarzenia

Mnóstwo nowych elementów do personalizacji postaci i swojego domostwa

Tryb lokalnej współpracy

Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza aktualizacja 1.5 znajdziecie na oficjalniej stronie gry.

Eric Barone, w udzielonym niedawno wywiadzie, ujawnił, że prawdopodobnie nie jest to ostatni tak duży patch do Stardew Valley. Co więcej, zdradził on również, że możliwe jest nawet powstanie pełnoprawnej kontynuacji gry, w postaci Stardew Valley 2.

Trzymamy kciuki za pana Barone'a i jego twórczość, bowiem niewielu jest już obecnie takich deweloperów-pasjonatów jak on, czego najlepszym dowodem jest właśnie Stardew Valley.

Zobacz również: AC Valhalla już niebawem otrzyma ogromną aktualizację "River Raid"