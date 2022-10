Stare horrory – retro makabra na Halloween. Gdzie obejrzeć klasykę kina grozy?

Czarne święta (1974)

Reż. Bob Clark

Czarne święta przeszły do historii jako jeden z prekursorów nurtu slasherów. Ta prosta opowieść przedstawia tragiczne losy studentek zamieszkujących w akademiku na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Dziewczyny nie zdają sobie sprawy, że na poddaszu budynku rezyduje psychopatyczny zabójca, który tuż przed Bożym Narodzeniem nabiera ochoty na mordy soczyste niczym świąteczne indyki. Nękane aktami przemocy i obscenicznymi telefonami studentki próbują za wszelką cenę odkryć jego tożsamość – tropy prowadzą do chłopaka jednej z nich. Ale czy to rzeczywiście on jest zabójcą?

Choć ze slasherami różnie bywa, Czarne święta mogą pochwalić się całkiem dobrą reżyserią i bardzo ciekawą stroną wizualną. Twórcy filmu w mistrzowski sposób przeplatają świąteczną sielankę z grozą. Zdecydowanie jest to film, po którym Boże Narodzenie już nigdy nie będzie wydawać się takie samo.

fot. Canadian Film/Development Corporation/Film Funding Ltd.