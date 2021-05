Starfield - Tom Cruise bohaterem produkcji Bethesdy?

Kolejny tydzień przynosi nam nowe informacje na temat Starfield - oczekiwanej gry RPG od Bethesdy. Według najnowszych wieści, do promocji tytułu Microsoft zaprosił Toma Cruise'a. Co więcej aktor ma nie tylko zapowiedzieć oficjalnie tytuł podczas najbliższych targów E3 2021 (12 - 15 czerwca), ale również być integralną częścią gry.

Bethesda wspólnie z Microsoftem chce wzorem CD Projekt RED i Cyberpunk 2077 wykorzystać znanego Hollywoodzkiego aktora do popularyzacji tytułu. Tom Cruise podobnie jak Keanu Reeves (Johnny Silverhand w Cyberpunk 2077) ma odgrywać jedną z kluczowych postaci w Starfield. Czy dzisiejsze plotki się potwierdzą? Tego nie wiemy, ale pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Bethesda już w 2018 roku zachęcała znanego aktora do współpracy.

Hey @TomCruise, we’re huge fans. Loved your take on Oblivion and now Fallout. Want to get a head start on our next thing? #Callme.