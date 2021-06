Starfield będzie lepszy bez wersji na PS5 i PS4

Już po pierwszym ogłoszeniu przejęcia Bethesdy przez Microsoft pojawiły się głosy, że kolejne gry legendarnego producenta będą dostępne na wyłączność konsol "giganta z Redmond". Miesiące mijały, a Microsoft nie komentował oficjalnie sprawy, aż do targów E3 2021, które zakończyły się kilka dni temu. Podczas prezentacji Xbox & Bethesda Games Showcase, potwierdziły się obawy milionów sympatyków konsol PlayStation - kolejne gry od Bethesdy będą pojawiać się wyłącznie na konsolach Xbox i PC (z Windows 10). Oznacza to, że zapowiedziane już produkcje jak Starfield czy Redfall ominą użytkowników sprzętu Sony.

Reakcja graczy i sympatyków PlayStation była łatwa do przewidzenia. Złość i frustracja wylewała się z komentarzy i wiadomości umieszczanych m.in. w mediach społecznościowych. Do całego zamieszania odnieśli się włodarze firmy Bethesda - Pete Hines i Todd Howard. Pierwszy z panów doskonale rozumie graczy PlayStation, ale podkreśla, że niewiele może w tej sprawie zdziałać.

Jeśli jesteś wielkim fanem rzeczy, które tworzymy i nie są już dostępne na twojej platformie, całkowicie rozumiem jeśli jesteś niezadowolony, wkurzony lub cokolwiek innego. Rozumiem, to wszystko są prawdziwe uczucia i frustracje. Nie wiem, jak rozwiać obawy i wątpliwości fanów PS5, poza powiedzeniem, cóż, ja też jestem graczem PS5 i grałem w gry na tej konsoli, i są gry, w które zamierzam nadal na niej grać, ale jeśli chcesz zagrać w Starfielda, to tylko na PC i Xboxa. Przepraszam. Wszystko, co mogę powiedzieć, to przeprosić, bo jestem pewien, że to frustrujące dla ludzi, ale nie mogę wiele z tym zrobić - Pete Hines.