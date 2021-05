Starfield na nowych materiałach! Microsoft szykuje się do promocji gry

Premiera długo wyczekiwanej gry RPG - Starfield, może nastąpić znacznie wcześniej niż przewidywaliśmy.

Starfield to wciąż jedna z najbardziej tajemniczych gier, które są obecnie w produkcji. Na temat tego "rewolucyjnego" tytułu wciąż wiemy niewiele, ale coraz więcej wskazuje na to, że już za niespełna miesiąc otrzymamy całe mnóstwo informacji na jego temat.

Tym razem na temat Starfield wypowiedział się współzałożyciela XboxEra – Shpeshal_Ed, który poinformował, że Microsoft jest już przygotowany do intensywnej promocji tytułu. Ponoć "zieloni" wykupili już czas antenowy, by jeszcze w tym roku reklamować dzieło Bethesdy. Autor "przecieku" uważa, iż gra na pewno zadebiutuje w tym roku, ponieważ Microsoft nie planowałby tak drogiej i intensywnej kampanii reklamowej, gdyby nie miał pewności, że twórcy Starfield zdążą z grą na czas.

Warto przypomnieć, że już wcześniej pojawiły się plotki na temat rychłej premiery gry. Między innymi doświadczony leakster i branżowy insider - Rand Al Thor, informował nas o tym, że Starfield jest już w 100% ukończone. Obecnie zespół odpowiedzialny za grę zajmuje się głównie jej optymalizacją i eliminacją błędów. Leakster zgadza się ze swoim kolega po fachu i również uważa, że Starfield zadebiutuje jeszcze w tym roku. Co więcej, ponoć dotarł on do informacji, według których gra będzie tytułem na wyłączność konsol Xbox i usługi Game Pass.

To jednak nie wszystko co ostatnio dzieje się w temacie Starfield. Do sieci trafił materiał koncepcyjny z gry, który opublikował jeden z użytkowników serwisu Reddit. Co ciekawe, wątek, w którym pojawiło się zdjęcie został bardzo szybko zablokowany i usunięty. Może to sugerować, że przed naszymi oczami jawi się jeden z nielicznych oryginalnych materiałów dotyczących Starfield.

Prezentacji Starfield możemy się spodziewać już w okolicach 12 czerwca, kiedy to wystartują targi E3 2021.

