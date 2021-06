Starfield oficjalnie! Mamy pierwszy zwiastun i datę premiery!

To już oficjalnie, nowa marka Bethesdy staje się faktem. Zobacz jak prezentuje się Starfield.

Starfield powstaje już wiele długich lat. Jak ujawnił Todd Howard – główny reżyser gry i jeden z najbardziej doświadczonych pracowników Bethesdy, pierwsze plany związane z tym tytułem pojawiły się w jego głowie już 25 lat temu. Jednak to dopiero dziś dysponujemy odpowiednią technologią i urządzeniami zdolnymi spełnić wizję deweloperów z Bethesdy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Starfield to kolejny "wielki RPG" od Bethesdy. Możemy się zatem spodziewać ogromnych obszarów do eksploracji i innowacyjnych rozwiązań. Podczas dzisiejszego Xbox Game Showcase na E3 2021, zaprezentowano pierwszy zwiastun produkcji.

Choć spekulowano, że Starfield trafi do nas już w tym roku, to niestety nie mamy dla was najlepszych wieści. Microsoft i Bethesda potwierdzili, że premiera gry odbędzie się dopiero 11 listopada 2022 roku. Warto też podkreślić, że zgodnie z oczekiwaniami Starfield nie trafi na konsole PlayStation. Gra będzie dostępna wyłącznie w Xbox Game Pass na PC i konsolach Xbox.

Zobacz również: Starfield - premiera, wymagania, gameplay. Sprawdź, co już wiemy