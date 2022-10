Starfield - premiera, wymagania, gameplay. Sprawdź, co już wiemy o nowym RPG od Bethesdy

Wszystko co musisz wiedzieć na temat Starfield - nowego, kosmicznego RPG od twórców serii The Elder Scrolls i Fallout - Bethesdy.

Spis treści

Starfield jest bohaterem branżowych plotek od lat. Bethesda – twórcy gry, niechętnie wypowiada się na temat tego owianego tajemnicą projektu. Informacji na temat tego rewolucyjnego RPG mamy bardzo niewiele. Udało nam się jednak zebrać wszystko, co obecnie wiemy na temat Starfield. Sprawdźcie, co tym razem przygotowała dla nas Bethesda.

Starfield to nowa gra Bethesda Softworks - twórców serii The Elder Scrolls i takich gier jak Fallout 3 oraz Fallout 4

Akcja gry przeniesie nas w przyszłość, gdzie jako pionierzy podróży kosmicznych, eksplorować będziemy galaktykę

Starfield to "klasyczne" RPG z otwartym światem w klimacie Sci-Fi

Premiera gry zaplanowana jest na pierwszą połowę 2023 roku

Starfield – RPG nowej generacji

Starfield przedstawiany jest jako gra RPG nowej generacji. Przedstawiciele Bethesdy niejednokrotnie określali go również mianem "największej i najbardziej ambitnej produkcji w historii firmy", a także "nowej kosmicznej epopei". Warto tu podkreślić, że jest to pierwsza nowa marka Bethesda Game Studios od 25 lat! Legendarne już studio zajmowało się w ostatnich dekadach głównie rozwijaniem serii The Elder Scrolls i Fallout.

Włodarze Bethesdy doszli do wniosku, że posiadają już uznane cykle umiejscowione w światach fantasy i „postapo”, więc w przypadku Starfield postanowili polecieć w komos. Klimat Sci-Fi był to tej pory obcy Bethesdzie, ale jak pokazuje nam znakomita trylogia Mass Effect od Bioware, zapotrzebowanie na tego typu produkcje jest ogromne.

Najwięcej oficjalnych informacji na temat gry uzyskaliśmy z wypowiedzi Todda Howarda – głównego reżysera gry i jednego z najbardziej doświadczonych pracowników Bethesdy. W jednym z wywiadów zdradził on, że wciąż ciężko mu określić czym dokładnie jest Starfield. W dużym uproszczeniu jest to gra Sci-Fi RPG dla jednego gracza, ale zdaniem dewelopera nie oddaje to do końca prawdziwej głębi produkcji.

Starfield przeniesie nas w klimaty Sci-Fi i pozwoli eksplorować kosmos

Warto też dodać, że Starfield powstaje już niemal dekadę, choć oficjalnie został zapowiedziany dopiero w 2018 roku. Przedstawiciele Bethesdy przyznali, że pierwsze prace nad tytułem (głównie koncepcyjne) rozpoczęto już w okolicach 2012 roku. Rozwój Starfiled ruszył „pełną parą” jednak dopiero po premierze gry Fallout 4, czyli w okolicach 2015 roku.

Starfield to "Skyrim w kosmosie"

Starfield ma być hołdem dla "staroszkolnych" gier RPG. Chcąc zrealizować ten plan, twórcy opracowali wiele technologii i systemów, które wpłyną nie tylko na rozwój postaci, ale również jego interakcje i relacje i bohaterami niezależnymi. Wiemy już również, że w Starfield pojawią się towarzysze. Ich rola ma być jednak znacznie bardziej istotna niż w starszych grach studia.

Zawsze pozwalaliśmy graczom tworzyć naprawdę interesujące, unikalne postacie. W tej grze (Starfield - przyp. red.) zdecydowanie podnieśliśmy poprzeczkę. Technologia opiera się na skanowaniu rzeczywistych modeli, podobnie jak fotogrametria, którą stosujemy w przypadku krajobrazów. To samo stosujemy w przypadku postaci. Ponieważ nie chodzi tylko o wygląd gracza, chcemy, aby wszystkie osobiste interakcje z bohaterami niezależnymi, innymi postaciami w grze, miały jak największy wpływ - Istvan Pely, Bethesda.

Nacisk na elementy RPG będzie silny w wielu aspektach produkcji. Potwierdzono już, że w Starfield pojawią się rozbudowane opcje dialogowe, a także powróci system perswazji znany ze starszych gier studia.

Można poczuć się jak podczas rozmowy, w której próbuje się kogoś przekonać. Jeśli chodzi o nowy system w dialogu, uważam, że jest to jeden z najbardziej udanych systemów, jakie mieliśmy - Todd Howard, Bethesda.

Sympatyków "staroszkolnych" rozwiązań z pewnością ucieszy również wiadomość, że zrezygnowano z niektórych rozwiązań, które wprowadził Fallout 4, jak np. trzecioosobowa kamera podczas dialogów czy protagonista obdarzony głosem. Oznacza to, że podczas dialogów kamera zawsze będzie przełączać się w tryb pierwszoosobowy, natomiast (prawdopodobnie również ze względu na rozbudowane opcje dialogowe) nasza postać będzie niema.

Tak, dialogi w Starfield są pierwszoosobowe, a Twoja postać nie ma głosu - Bethesda

Starfield – rozgrywka

Choć na temat rzeczywistej rozgrywki w Starfield wciąż wiemy niewiele, to śmiało możemy założyć, że gra zaoferuje nam zarówno widok z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby oraz ogromną swobodę podczas eksploracji i zabawy. Wspomniany już Todd Howard potwierdził, że choć Starfield posiadać będzie wiele elementów z innych gier producenta i zawiera "DNA Bethesdy", to możemy liczyć na wiele nowatorskich rozwiązań i systemów.

Nie chcę mówić ani tak, ani nie, bo nie wiem, co to znaczy dla ciebie czy kogokolwiek, kto to przeczyta... Jest inna (Starfield w porównaniu do The Elder Scrolls i Fallout – przyp.red), ale jeśli usiądziesz i zagrasz, rozpoznasz ją jako coś, co stworzyliśmy właśnie my. To ma w sobie nasze DNA (Bethesdy – przyp.red.). Ma rzeczy, które lubimy - Todd Howard, Bethesda, reżyser Starfield.

Kluczową rolę podczas rozgrywki w Starfield mają odgrywać podróże kosmiczne. Co ciekawe, nie będzie to jedynie kosmetyczny dodatek, ale rdzeń zabawy. Podczas targów E3 2019 Todd Howard przyznał, że w uniwersum gry loty kosmiczne będą tak samo trudne i ryzykowne jak podróże lotnicze w latach 40-tych ubiegłego wieku.

Chcę powiedzieć, że podróżowanie w kosmosie w naszej grze jest jak lot w latach 40-tych - jest niebezpieczne. Podróże i eksploracja wciąż są niebezpiecznie, a mimo to wielu ludzi to robi - Todd Howard, Bethesda, reżyser Starfield.

Chcąc zapewnić jak największy realizm pewnych elementów produkcji, Howard wraz ze swoim zespołem odwiedził firmę Elona Muska – SpaceX, w celu przeprowadzenia badań i poszukiwania inspiracji dla Starfield. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób te inspiracje się objawią.

Materiały koncepcyjne ze Starfield

Możemy zatem raczej zapomnieć o poziomie rozwinięcia technologicznego rodem z cyklu Mass Effect czy Star Trek. Starfield zaoferuje nam zupełnie inne doznania. Najprawdopodobniej to my – gracze, będziemy pionierami podróży kosmicznych.

Aktualizacja

Wreszcie poznaliśmy więcej szczegółów na temat rozgrywki w Starfield. Zgodnie z przewidywaniami, świat gry będziemy mogli obserwować zarówno z perspektywy pierwszej, jak i trzeciej osoby. Oprócz rozbudowanej kampanii, czeka na nas ponad 1000 planet, które możemy dowolnie eksplorować i (w pewnym sensie) kolonizować. W Starfield nie zabraknie bowiem systemu budowy baz. Co istotne jednak nie będą to placówki "widma" tylko prężnie działające osady. Gracze będą mogli "obsadzić" daną bazą częścią swojej załogi bądź osobami, które spotkają podczas swoich przygód. Poszczególne "kolonie" będę można "wyspecjalizować" np. do gromadzenia wyjątkowych surowców.

Będąc już przy kolonizowaniu, to warto podkreślić, że w Starfield czekają na nas podróże kosmiczne. Każdy będzie mógł się poczuć jak prawdziwy kapitan statku. Dodatkowo, nasz środek transportu będziemy mogli modyfikować i ulepszać. Nie zabraknie także licznych starć w przestrzeni kosmicznej z piratami i statkami innych korporacji.

Walka w Starfield prezentuje się zaskakująco dynamicznie. Choć w zaprezentowanych dotąd materiałach widać głównie starcia z wykorzystaniem broni palnej, to śmiało możemy założyć, że i sympatycy bardziej bezpośrednich rozwiązań znajdą coś dla siebie.

Starfield – gameplay i trailer

Pierwszy zwiastun Starfield otrzymaliśmy w 2018 roku, podczas targów E3. Wówczas Bethesda po raz pierwszy oficjalne przyznała, że Starfield jest w produkcji. Niestety, nie zdradza nam on zbyt wile na temat samej produkcji.

Na kolejny trailer przyszło nam dość długo czekać, bo aż do 2021 roku i kolejnych targów E3. Tym razem otrzymaliśmy już więcej konkretów, ale wciąż bez rzeczywistego gameplay'u.

Pierwszy oficjalny gameplay ze Starfield zaprezentowany podczas Xbox & Bethesda Showcase 2022.

Starfield tylko na Xbox i PC, a co z PlayStation?

W ubiegłym roku branżą gier wstrząsnęła wiadomość o tym, że Microsoft, za blisko 7,5 miliarda dolarów, przejmuje spółkę Zenimax Media (właścicieli Bethesdy). Po kilku miesiącach cała transakcja dobiegła końca i Bethesda oficjalnie wchodzi już w skład wewnętrznych zespołów Microsoftu. Automatycznie zaczęto plotkować o dalszych losach wielu popularnych serii na konsolach konkurencji (Sony, Nintendo). Warto tu przypomnieć, że do Bethesdy należą m.in. takie marki jak: DOOM, Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout czy Starfield. Phil Spencer – lider Xbox'a, nie ukrywa, że chce, aby wszystkie gry Bethesdy debiutowały w przyszłości wyłącznie na platformach wspierających abonament Xbox Game Pass. Obecnie są to konsole Xbox (Xbox One oraz Xbox Series X / S), PC-ty, a także urządzenia mobilne z Androidem.

Starfield trafi do Xbox Game Pass już w dniu premiery

Co więcej, doświadczony leakster i branżowy insider - Rand Al Thor, przyznał, że dotarł do bardzo wiarygodnych źródeł, z których dowiedział się nieco nowych informacji na temat dostępności Starfield na konsolach PlayStation. Autor wiadomości twierdzi, że Starfield będzie tytułem na wyłączność konsol Xbox i usługi Game Pass.

Zostałem poinformowany, przez bardzo wiarygodnych ludzi, że Starfield jest w 100% ekskluzywną grą na Xboxa. Nawet się o to założyłem, a ja nie zakładam się, jeśli nie wiem, że jestem gotów się założyć. Więc jestem naprawdę, naprawdę pewny, że Starfield zostanie wydany tylko na Xboxa, kiedy to nastąpi. Powiedziano mi również, że Microsoft stara się jak może, aby gra ukazała się w te święta. Naprawdę chcą, aby Starfield ukazał się w te święta. Gra jest w zasadzie jakby skończona - jest teraz w trybie usuwania błędów, bardzo podobnym do Halo Infinite - Rand Al Thor.

Aktualizacja

Oficjalnie możemy już potwierdzić, że Starfield nie trafi na konsole Sony, w tym PlayStation 5. Microsoft i Bethesda ujawnili już bowiem premierowe platformy, na które trafi gra. Jeśli Starfield kiedykolwiek miałby trafić na sprzęt japońskiego producenta, to z pewnością odbędzie się to długo po oficjalnej premierze gry na Xbox Series X/S i PC.

Starfield - premiera

Początkowo najnowsza gra Microsoftu i Bethesdy miała ustaloną datę premiery na 11 listopada 2022 roku. Niestety, w maju, przedstawiciele studia ujawnili, że potrzebują więcej czasu na dopracowanie swojego dzieła i ostatecznie Starfield zadebiutuje najwcześniej w pierwszej połowie 2023 roku. Niezmiennie, gra zmierza wyłącznie na PC i konsole Xbox Series X/S. Co istotne, Starfield już w dniu premiery będzie również dostępny w usłudze Xbox Game Pass i PC Game Pass.

Starfield - materiały koncepcyjne (fot. Bethesda)

Starfield - wymagania na PC

Niestety Bethesda nie ujawniła jeszcze oficjalnych wymagań sprzętowych Starfield na PC. Na pierwsze informacje będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać do końca 2022 bądź początku 2023 roku.

Starfield na nowym trailerze

Długo kazała nam Bethesda czekać na nowe informacje odnośnie Starfield. Bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi otrzymaliśmy nowy trailer produkcji, który przybliża nam frakcje występujące w grze. Z opublikowanego materiału dowiadujemy się, że gracze wcielą się w nowego członka organizacji o nazwie Konstelacja, której celem jest odkrywanie i zgłębianie tajemnic Drogi Mlecznej. Podczas swoich podróży udamy się do Settled Systems (Zasiedlonych Układów) - rejonu galaktyki, który będzie główny teatrem zdarzeń w Starfield.

W grze nie zabraknie charakterystycznych dla gier Bethesdy frakcji. Dwie główne z nich to: Zjednoczone Kolonie oraz Kolektyw Wolnych Gwiazd. Choć obecnie trwa między nimi pokój, to nie zawsze tak było. W 2310 roku, zaledwie 20 lat przed wydarzeniami ze Starfield doszło do krwawej wojny pomiędzy rzeczonymi frakcjami. Ponieważ żadnej z nich nie udało się osiągnąć wyraźniej przewagi, zdecydowano się na zawarcie traktatu pokojowego.

Przemierzanie galaktyki nie będzie należało do najbezpieczniejszych zadań. W Starfield pojawi się wiele mniejszych, z reguły wrogo nastawionych do graczy frakcji jak: najemnicy Ekliptyki, piraci Karmazynowej Floty, czy religijni fanatycy Rodu Va’ruun.

Twórcy przybliżają nam Starfield na nowym obszernym materiale

Do premiery Starfield pozostało jeszcze wiele długich miesięcy. Największa produkcja Bethesdy od ponad dekady jest już na ostatniej prostej, nic zatem dziwnego, że deweloper chce nas dobrze przygotować do swojej nowej produkcji. Choć nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć, jak prezentuje się gameplay ze Starfield, to w ostatnich miesiącach producent coraz śmielej prezentuje nam materiały odnośnie gry. Bethesda zaprezentowała pierwszy odcinek z serii „Do gwiazd”, w której deweloperzy Starfield będą nam opowiadać o grze i ujawniać jej sekrety. Tym razem swoją wizję przedstawią nam: Todd Howard (dyrektor gry), Angela Browder (dyrektor studia) i Matt Carofano (dyrektor artystyczny).

Kolejne odcinki z serii „Do gwiazd” mają ukazywać się regularnie w nadchodzących miesiącach.

Strafield będzie największą grą Bethesdy. Phil Spencer chce, aby Starfield został najpopularniejszą grą studia

Phil Spencer - CEO marki Xbox, wypowiedział się ostatnio na temat Starfield. Lider gamingowego działu Microsoftu wierzy, że nadchodząca produkcja Bethesdy ma szansę stać się najpopularniejszą grą w historii studia. Kluczem do sukcesu ma być tu przede wszystkim Xbox Game Pass. Spencer podał za przykład znakomite wyniki Halo Infinite i Forza Horizon 5, które były nieosiągalne dla starszych odsłon tych serii, bowiem nie debiutowały one w Game Passie. Przypomnijmy, że w Nowe Halo zagrało ponad 20 milionów graczy, natomiast Forza Horizon 5 "dobiła" do 18 milionów użytkowników.

Uwielbiam statystyki Forza 5 i Halo... uwielbiam to, ile osób grało w Psychonauts 2 w porównaniu Psychonauts 1. To są najczęściej ogrywane gry należące do tych marek, ponieważ udostępniliśmy je na większej ilości ekranów niż kiedykolwiek wcześniej, poprzez więcej modeli biznesowych niż kiedykolwiek wcześniej - Phil Spencer.

Lider Microsoftu wierzy, że dzięki Xbox Game Pass, Starfield pobije zasięgami rekordowego Skyrima, po którego sięgnęło w sumie ponad 30 milionów graczy.

Więc kiedy rozmawiam z Toddem o Starfield i patrzę na zespoły, to moje pytanie brzmi: "Jak upewnić się, że będzie to najczęściej ogrywana gra Todda Howarda w historii?" - Phil Spencer.

Cóż, trzymamy kciuki za Starfield bowiem dobrych gier RPG nigdy za wiele, a miejmy nadzieję, taką produkcją będzie właśnie dzieło Bethesdy.

Prace nad Starfield dobiegają końca. Nowe RPG Bethesdy sprawi, że gracze "stracą głowę"

Emil Pagliarulo - jeden z głównych projektantów Starfield, podzielił się z nami kilkoma ciekawostkami na temat nadchodzącej produkcji. Ten doświadczony deweloper (ponad 25 lat w branży) zdradził, że praca nad Starfield była dla niego czymś zupełnie nowym i niespodziewanym. Tworzenie zupełnie nowej marki, nowego IP znacznie różni się od prac nad kolejną odsłoną dobrze znanej serii. Każda historia, postać czy element świata musiały zostać stworzone od podstaw. Pagliarulo ujawnił również, że jego zespół niejednokrotnie napotykał poważne problem podczas produkcji, ale ostatecznie zawsze udawało się je przezwyciężać. Obecnie prace nad Starfield zbliżają się już do końca i deweloper nie kryje swojej radości z tego powodu. Co więcej, już teraz stwierdził on, że gdy gracze zobaczą czym jest Starfield, to zupełnie "stracą głowę".

Powiedzieć, że stworzy się pierwsze od dwudziestu lat nowe IP studia to jedno. Faktyczne zrealizowanie tego zamierzenia to już zupełnie inna historia. Obserwowanie, jak Starfield przekształca się w tę niesamowitą grę, krok po kroku, a my zdobywamy tak wiele nowych doświadczeń, było niesamowitym przeżyciem. Przychodzi taki moment, kiedy pracujesz nad grą i jest ona po prostu w rozsypce, zwłaszcza na początku, bo - uwaga! - na tym właśnie polega tworzenie gier. Ale potem dochodzisz do momentu, w którym systemy zaczynają się łączyć, wszystko zaczyna dobrze funkcjonować i układać się w wizję, którą miałeś na początku tej szalonej podróży. Kiedy to się stało w przypadku Starfield, to było naprawdę "Oh. Oh wow. Tak. To jest... coś naprawdę wyjątkowego. Gracze stracą głowę". Teraz musimy to tylko dokończyć! - Emil Pagliarulo

Nam pozostaje mieć nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zobaczyć pierwszy, pełnoprawny gameplay ze Starfield, a następnie już 11 listopada tego roku własnoręcznie sprawdzić czy Starfield faktycznie zasługuje na miano "RPG nowej generacji".

Starfield na materiałach z wczesnej wersji gry

Starfield powstaje już wiele długich lat. Choć prace nad produkcją są już na ukończeniu (niedawno informowano, że jest ona grywalna od początku do końca), to wciąż nie wiemy jak rzeczywiście wygląda gra. Z pomocą przychodzą nam liczni insiderzy i informatorzy, którzy dostarczają nam materiały pochodzące bezpośrednio z tytułu. Tym razem do sieci trafiły screeny z wczesnej wersji Starfield. Choć oczywiście nie oddają one rzeczywistego i obecnego obrazu gry, to warto "rzucić na nie okiem", szczególnie że pozwalają nam spojrzeć na takie elementy, jak choćby minimalistyczne UI.

Nowy trailer Starfield prezentuje nam jednego z towarzyszy

W ostatnich dniach otrzymaliśmy wyjątkowo dużo nowych informacji na temat Starfield, a to jeszcze nie koniec. Najnowszy, oficjalny zwiastun gry Bethesdy pozwala nam spojrzeć na jednego z kompanów głównego bohatera. Vasco, bo o nim mowa, to wyjątkowy robot, który może nam towarzyszyć podczas licznych wojaży w Starfield. Został on skonstruowany w taki sposób, aby mógł poradzić sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. Co więcej, w razie potrzeby Vasco może uruchomić swoje systemy obronne, które z całą pewnością przydadzą się, gdy wszelkie pokojowe sposoby rozwiązania sporu zostaną wykorzystane.

Istvan Pely - jeden z głównych twórców gry, stwierdził, że Vasco to jedna z ulubionych postaci całego zespołu odpowiedzialnego za Starfield. Podkreślił on również, że na potrzeby gry przygotowano zupełnie nowy, zbudowany od podstaw system relacji, który sprawi, że interakcja z towarzyszami ma być znacznie ciekawsza i bardziej realistyczna niż w poprzednich grach Bethesdy.

Jak na przykład wtedy, gdy podczas zwiedzania twój towarzysz rzuca jakiś komentarz na temat czegoś, co właśnie sprawdzasz, albo czegoś, co właśnie się wydarzyło. To po prostu doskonale wpływa na immersję. Jest tak wiarygodne, że ma się wrażenie, że to prawdziwa osoba - Istvan Pely

Nowy trailer Starfield pozwala nam również zobaczyć niepublikowane dotąd materiały bezpośrednio z gry. Biorąc pod uwagę natłok informacji na temat produkcji, możemy śmiało założyć, że jesteśmy już coraz bliżej jej wielkiej prezentacji.

Starfield na nowych materiałach. Muzyka i udźwiękowienie odegrają nie mniejszą rolę niż grafika

Bethesda i Microsoft kontynuują promocję swojej największej tegorocznej premiery. Tym razem, w ramach trzeciego odcinka serii "Do gwiazd", reżyser dźwięku w Bethesda Game Studios - Mark Lampert, oraz kompozytor muzyki do Starfield - Inon Zur, rozmawiają o muzyce i projektowaniu dźwięku w grze.

Deweloperzy podkreślają, że w Starfield, podobnie jak w poprzednich grach studia, muzyka i dźwięk będą odgrywać kluczową rolę podczas rozgrywki. Gracze mają poczuć się jak "w domu" słuchając poszczególnych utworów, które mogą brzmieć znajomo dla wieloletnich fanów gier Bethesdy. Największym wyzwaniem dla twórców było stworzenie ścieżki dźwiękowej jednocześnie świeżej i pod pewnymi względami znajomej dla graczy.

Przychodzi mi na myśl cytat z Franka Zappy, który większość ludzi uważa za żartobliwy: "Najważniejszą rzeczą w sztuce jest rama". Chodziło mu jednak o to, że to ty określasz, gdzie się zaczyna, kończy i co jest w środku Twojej sztuki - i traktujesz to jak świętość, i traktujesz to poważnie". Główny motyw [piosenka] w każdej z naszych gier - to jej rama. Zawsze staramy się go w jakiś sposób wpleść. Gdy gracz zdobywa kolejne poziomy, odkrywa nowe lokacje, zawsze powracamy do tych melodii, odtwarzamy je lub przypominamy - Mark Lampert.

Starfield to najbardziej ambitny projekt, nad jakim kiedykolwiek pracowałem. To ogromna gra o ogromnym miejscu, ale przede wszystkim odważnie zadaje wielkie pytania - te filozoficzne i ważne - których zazwyczaj ludzie nie zadają lub nie mają odwagi zadać - Inon Zur.

Więcej, o tym aspekcie produkcji możecie dowiedzieć się z poniższego materiału.

Gameplay ze Starfield zobaczymy najpewniej już 12 czerwca!

Microsoft właśnie zapowiedział wielki wielki pokaz gier - Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Podczas wydarzenia zobaczymy nowe materiały z najważniejszych gier, które zadebiutują na konsolach Xbox i PC w 2022 i 2023 roku. Co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, jednym z bohaterów prezentacji będzie najpewniej Starfield. Choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, to trudno wyobrazić sobie lepszy moment na obszerną prezentację tytułu. Warto przypomnieć, że to właśnie podczas Xbox & Bethesda Games Showcase 2021 ujawniono datę premiery gry i ostatni zwiastun. Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 odbędzie się 12 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Co ciekawe, dzisiejsza zapowiedź konferencji Microsoftu zbiegła się z nowymi informacjami na temat gry, które trafiły do sieci. Były deweloper Bethesdy ujawnił kilka zaskakujących informacji na temat Starfield, m.in. dowiedzieliśmy się, że produkcja tytuł przebiega sprawnie, jednak jest wciąż wiele niedopracowanych elementów, w tym system latania (prawdopodobnie statkami powietrznymi). Autor "przecieku" określił również silnik gry jako "kawał gówna". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Premiera Starfield przesunięta! Gra zadebiutuje dopiero w 2023 roku

Bethesda przekazała nam dzisiaj bardzo smutne wieści. Premiera Starfield nie odbędzie się zgodnie z terminem, czyli 11 listopada 2022 roku. Według informacji opublikowanych przez dewelopera, studio potrzebuje więcej czasu na dopracowanie gry. Kiedy możemy spodziewać się zatem premiery Starfield? Niestety, nie określono tego dokładnie. Wiemy jedynie, że RPG ma trafić do graczy w "pierwszej połowie 2023 roku".

Premiera Starfield odbędzie się dopiero w 2023 roku (fot. Bethesda / Twitter)

To już niemal pewne! Gameplay ze Starfield zobaczymy podczas Xbox & Bethesda Games Showcase

Na tę wiadomość sympatycy konsol Xbox i twórczości Bethesdy czekali od dawna. Jak donoszą liczne źródła, już 12 czerwca zobaczymy pierwszy gameplay ze Starfield. Wówczas (o godzinie 19:00 czasu polskiego) odbędzie się wydarzenie Xbox & Bethesda Games Showcase. Do tej pory wchodziło one w skład targów E3, ale jako iż te zostały w tym roku odwołane, to amerykańska korporacja zdecydowała się na samodzielne przygotowanie konferencji.

Xbox & Bethesda Games Showcase to największe coroczne wydarzenie dla fanów gier od wewnętrznych zespołów Microsoftu. Obecność Starfield nie jest dla nas zatem żadnym zaskoczeniem. Co ciekawe, możliwe, że otrzymamy więcej niż jeden pokaz najnowszej gry Bethesdy. Microsoft niespodziewanie zapowiedział bowiem również Xbox Games Showcase Extended - kolejne wydarzenie, które odbędzie się już 14 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wówczas czekać będzie na nas 90 minut nowych materiałów z ujawnionych wcześniej gier.

Oczywiście zarówno Xbox & Bethesda Games Showcase, jak i Xbox Games Showcase Extended będzie można bez problemu obejrzeć w sieci, m.in. na oficjalnych kanałach marki Xbox na YouTube bądź Twitch.

Starfield na pierwszym gameplay'u

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, podczas pokazu Xbox & Bethesda Games Showcase zaprezentowano pierwszy obszerny pokaz z rozgrywki w Starfield. Długo nam przyszło na to czekać, ale możemy już z całą pewnością stwierdzić, że było warto. W Starfield czeka na nas ponad 1000 planet do odwiedzenia i eksplorowania, rozbudowana kampania, dynamiczne starcia z wykorzystaniem broni palnej i białej oraz bitwy w przestrzeni kosmicznej za sterami statku. Twórcy oddadzą w nasze ręce również rozbudowany system rzemiosła oraz rozbudowy baz. Jak jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku prezentuje się w akcji możecie zobaczyć poniżej.

Główna kampania w Starfield zajmie 30 - 40 godzin

Starfield zapowiada się na ogromną produkcję. Pierwsze informacje na temat gry wzbudziły jednak mieszane uczucia wśród graczy. Wielu z nich ma obawy co do tego, że Starfield jest po prostu grą "za dużą" i trudno będzie ją ukończyć. Wiemy już na przykład, że w grze czeka na nas ponad 1000 planet do eksploracji. Rąbka tajemnicy na temat długości głównej kampanii uchyli Todd Howard - jeden z głównych twórców Starfield.

Okazuje się, że fani dobrych historii mogą "spać spokojnie" bowiem główny wątek fabularny będzie bardzo rozsądnych rozmiarów. Todd Howard zdradził, że większość graczy powinna ukończyć go w około 30 - 40 godzin. Zakładając jednak przy tym, że odpuszczą sobie większość zadań pobocznych.

Jeśli gracze zdecydują się zignorować dużą ilość zawartości pobocznej, to główny wątek fabularny może mieć 30 - 40 godzin długości - Todd Howard

Warto przy tym podkreślić, że główny wątek fabularny w Starfield, zdaniem twórców, i tak będzie około 20% dłuższy niż w TES: Skyrim i Fallout 4.

Kiedy poznamy nowe informacje na temat Starfield? QuakeCon 2022 czy Gamescom 2022?

Po wielkiej czerwcowej prezentacji Starfield, zarówno Bethesda, jak i Microsoft przeszli w tryb "ciszy". Przez ostatnie dwa miesiące nie otrzymaliśmy żadnej nowej informacji na temat jednej z największych premier nadchodzących miesięcy. Możliwe jednak, że zmieni się to już niebawem. W przeciągu zaledwie tygodnia odbędą się aż dwie wielkie imprezy dla graczy. Już dziś - 18 sierpnia, rozpocznie się QuakeCon 2022, na którym zobaczymy wiele gier z portfolio Bethesdy, w tym nadchodzący Redfall. Z kolei już 23 sierpnia po raz pierwszy od 2019 roku targi Gamescom ponownie odbędą się fizycznie w kolonii. Oczywiście Gamescom 2022 będzie dostępny również online. Microsoft potwierdził już swój udział w imprezie i możemy oczekiwać, że nie zabraknie pokazu nowości.

Dwie tak duże imprezy to znakomita okazja do ponownego zaprezentowania Starfielda. Niestety, wiemy już, że kosmicznego RPG nie zobaczymy podczas QuakeConu. Twórcy gry potwierdzili bowiem, że nie będą obecni podczas wydarzenia. Co jednak z Gamescomem? Tu sytuacja prezentuje się zgoła odmiennie. Microsoft odpowiada jedynie, że podczas targów w Niemczech możemy liczyć na liczne niespodzianki. Taką z pewnością będzie kolejny pokaz z rozgrywki ze Starfield, szczególnie, że na oficjalniej liście produkcji, które amerykański producent zabierze z sobą do Kolonii brakuje obecnie najnowszej gry Bethesdy. Jesteśmy niemal pewni, że na kolejne informacje o Starfield nie będziemy musieli długo czekać.

Todd Howard - twórca Starfield, odpowiada na pytania graczy

Długo nam przyszło czekać na jakiekolwiek nowe informacje odnośnie Starfield. Bethesda najwyraźniej zdała sobie z tego sprawę, bowiem właśnie opublikował nowy materiał wideo, w którym jeden z głównych twórców gry - Todd Howard, odpowiada na pytania graczy. Lider Bethesdy porusza takie wątki jak: rozwój postaci, system dialogów i perswazji, a także ujawnia, skąd zespół czerpał inspiracje, które wpłynęły na powstanie gry. Na koniec materiału Howard zdradza, że już niebawem możemy spodziewać się kolejnych wieści na temat Starfield. Miejmy nadzieję, że wreszcie otrzymamy konkretną datę premiery i być może nowy gameplay.

To na razie wszystko, co udało nam się dowiedzieć na temat Starfield. Możecie być pewni, że gdy tylko dotrzemy do nowych informacji, to od razu damy wam znać.

