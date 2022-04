Starfield to "kawał gów**"? Były twórca gry ujawnia kulisy produkcji

Starfield to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2022 roku. Czy rzeczywiście jest na co czekać? Jeden z twórców gry ujawnił zaskakujące informacje na temat produkcji tytułu Bethesdy.

Starfield będzie wielkim rozczarowaniem? (fot. Bethesda)

Starfield - nowe, wielkie RPG od studia Bethesda, zostało oficjalnie zapowiedzianie w 2018 roku. Problem w tym, że od tamtej pory nie otrzymaliśmy tak naprawdę żadnych konkretnych informacji na temat gry. Do dyspozycji graczy oddano jedynie dwa krótkie filmiki i garść ogólnych wieści, które w dużej mierze możemy traktować jako część kampanii marketingowej. Choć do premiery gry pozostało już zaledwie pół roku, to wciąż nie mamy pojęcia czym tak naprawdę jest, i jak prezentuje się Starfield. Nic zatem dziwnego, że wielu graczy zaczyna się obawiać, czy Starfield nie podzieli przypadkiem losu Cyberpunk 2077. Choć dzieło studia CD Projekt Red to projekt pod wieloma względami wybitny, to w dniu premiery trafił do sprzedaży w fatalnym stanie technicznym, który niemal uniemożliwiał rozgrywkę.

Starfield nas rozczaruje? Były twórca gry ujawnia kulisy produkcji

Czy Starfield rzeczywiście pójdzie tą samą drogą? Nieco światła na rozwój gry rzucił były deweloper Bethesdy. Użytkownik Resetera - Hevy008, który został zweryfikowany przez administratorów witryny jako były pracownik Bethesdy (artysta postaci), ujawnił kilka "pikantnych" informacji na temat Starfield. Na początek kilka dobrych wieści - prace nad grą przebiegają sprawnie, i od początku roku, w każdy czwartek odbywają się wewnętrzne testy produkcji. Pokrywa się to z wcześniejszymi informacjami, według których Starfield jest już "grywalny" od początku do końca. Hevy008 dodał również, że system strzelania jest bardzo przyjemny i gra prezentuje się dobrze pod względem wizualny, choć podkreślił, że nie jest to poziom Horizon Forbidden West.

Były dobre, więc muszą być i złe wieści. Według Hevy008 kompletnie zawodzi mechanika lotów kosmicznych, Starfield ma również problemy z "zapewnieniem dobrej zabawy". Na domiar złego określił on silnik gry jako "kawał gówna", co z całą pewnością nie może dobrze wróżyć. Deweloper stwierdził również, że najnowsza produkcja Bethesdy ma "za dużo zawartości" i aby zdążyć na premierę, konieczne będzie usunięcie niektórych elementów gry.

Na koniec swojej wiadomości Hevy008 podkreślił, że Bethesda to ogólnie bardzo dobre miejsce do pracy, a lidera studia Todda Howarada określił jako charyzmatycznego. Oczywiście, wszystkie te informacje należy traktować z delikatnym "przymrużeniem oka".

Starfield zadebiutuje 11 listopada tego roku, wyłącznie na PC i Xbox Series X/S.

