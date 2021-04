Starfield trafi wyłącznie na Xbox Series X. Premiera jeszcze w tym roku

Microsoft szykuje sporo niespodzianek dla posiadaczy konsol Xbox Series X i S. Jedną z nich ma być Starfield, czyli "największy projekt w historii Bethesdy".

Na temat Starfield wciąż wiemy niewiele. Od lat o "Falloucie w kosmosie" słyszymy głównie - "gra jest w produkcji". Przedstawiciele Bethesdy niejednokrotnie określali go również mianem "największej i najbardziej ambitnej produkcji w historii firmy". Starfield rozpala naszą wyobraźnię bo dobrze wiemy, że Bethesda potrafi tworzyć epickie gry RPG. Niestety, w ostatnich latach nie otrzymaliśmy ich zbyt wielu.

Kiedy wreszcie zobaczymy czym jest i jak wygląda Starfield? Możliwe, że już niebawem. Dwunastego czerwca wystartują targi E3 2021, na których to obecny będzie Microsoft - nowy właściciel Zenimax Media (i Bethesdy). Phil Spencer - CEO marki Xbox, potwierdził już, że na graczy czeka wiele niespodzianek, a jego firma szykuje kilka wielkich zapowiedzi na E3.

Najnowsze spekulacje na temat Starfield również zdają się potwierdzać rychłą zapowiedź produkcji. Doświadczony leakster i branżowy insider - Rand Al Thor, przyznał ostatnio, że dotarł do bardzo wiarygodnych źródeł, z których dowiedział się nieco nowych informacji na temat Starfield.

Przede wszystkim gra jest już ukończona w 100%, obecnie trwają prace nad jej optymalizacją i eliminacją błędów (nikt nie chce powtórzyć błędów Cyberpunka 2077). Zapowiedzi tytułu możemy spodziewać się niebawem. Co więcej, Starfield ma podążyć drogą Fallouta 4, a więc od pierwszej zapowiedzi do premiery ma minąć maksymalnie kilka miesięcy. Rand Al Thor donosi, że Microsoft i Bethesda robią wszystko, aby tytuł zdążył zadebiutować w gorącym okresie świątecznym 2021 roku. To jednak nie wszystko, autor wiadomości twierdzi, że Starfield będzie tytułem na wyłączność konsol Xbox i usługi Game Pass. Oznacza to, że zgodnie z wcześniejszymi plotkami, największe hity Bethesdy ominą posiadaczy konsol Sony.

Zostałem poinformowany, przez bardzo wiarygodnych ludzi, że Starfield jest w 100% ekskluzywną grą na Xboxa. Nawet się o to założyłem, a ja nie zakładam się, jeśli nie wiem, że jestem gotów się założyć. Więc jestem naprawdę, naprawdę pewny, że Starfield zostanie wydany tylko na Xboxa, kiedy to nastąpi. Powiedziano mi również, że Microsoft stara się jak może, aby gra ukazała się w te święta. Naprawdę chcą, aby Starfield ukazał się w te święta. Gra jest w zasadzie jakby skończona - jest teraz w trybie usuwania błędów, bardzo podobnym do Halo Infinite. - Rand Al Thor

Wszystko wskazuje na to, że po "chudych" miesiącach, przyjdą miesiące "tłuste" dla posiadaczy konsol Microsoftu. Końcówka tego roku zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Premiery Halo Infinite, Starfield czy Stalker 2, z pewnością przyciągną do konsol Xbox nowych użytkowników.

