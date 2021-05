Starfield zobaczymy już 13 czerwca, to więcej niż pewne

Bethesda i Microsoft szykują dla graczy ogromną niespodziankę. Długo wyczekiwany Starfield zostanie pokazany najprawdopodobniej już 13 czerwca.

Firmy Microsoft i Bethesda poinformowały, że 13 czerwca (niedziela), o godzinie 19:00 czasu polskiego odbędzie się ogromna prezentacja gier w ramach targów E3 2021. Na graczy czeka 90 minut wypełnionych zwiastunami, zapowiedziami i gameplay'ami z wielu nowych produkcji. Możemy spodziewać się świeżych informacji na temat: Hellblade 2, Halo: Infinite czy Stalker 2. Od wielu tygodni spekuluje się również, że podczas E3 2021 zobaczymy po raz pierwszy "największy projekt w historii Bethesdy" - Starfield.

Na temat tego kosmicznego RPG wciąż wiemy niewiele, ale wszystko na to wskazuje, że już 13 czerwca się to zmieni. Microsoft i Bethesda zapowiadając wydarzenie opublikowały w sieci stosowną grafikę (poniżej). Gracze bardzo szybko dostrzegli jeden wyraźny szczegół, który sugeruje, że to właśnie podczas konferencji na E3 ujawniony zostanie Starfield.

Na pierwszy plan wysuwają się postacie z serii Halo i logo Xbox, jeśli jednak przyjrzycie się uważniej, to zauważycie, że fragment obrazka łudząco przypomina dotychczasowe materiały promocyjne Starfield.

Wszystko wskazuje na to, iż jest to ukryta wiadomość, która zwiastuje nam nadejście Starfield. Przypomnijmy, iż już wcześniej kilku znanych branżowych leaksterów sugerowało, że nowy projekt Bethesdy zobaczymy właśnie podczas E3 2021. Wielce Prawdopodobne, że Starfield będzie pierwszym tytułem ze "stajni" Bethesdy, który zadebiutuje na wyłączność konsol Xbox i PC.

