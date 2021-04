Starlink – gwiezdny pociąg nad Polską jeszcze dziś w nocy! Nie przegap

Dziś w nocy na polskim niebie będzie można obserwować sznur satelitów Starlink, należących do Space X. Tym razem nie trzeba czekać do 5 nad ranem.

Jak zwykle satelity Starlink wzbudzają żywe zainteresowanie i nie chodzi to o internet satelitarny, który dzięki nim funkcjonuje. Puki co, stanowią one niezwykłą atrakcję dla wszystkich obserwujących nocne niebo podczas ich przelotu, ponieważ układają się w linie, wyglądającą jak gwiezdny pociąg. Nic więc dziwnego, że wiele osób z niecierpliwością czeka na ich kolejny przelot.

Już dziś w nocy będziemy mieli możliwość obejrzeć ponownie widowisko z tej serii. Kolejna partia Starlinków (licząca standardowe 60 sztuk) została bowiem wystrzelona dziś nad ranem. Jeśli jednak nie mieliście możliwości ich zobaczenia, to nic straconego – dziś w nocy będzie miał miejsce kolejny przelot kosmicznego pociągu.

Gdzie i kiedy obserwować gwiezdny pociąg nad Polską

Zazwyczaj, możliwość zobaczenia sznura satelitów Starlink nad polskim niebem przypada na godziny bardzo wcześnie nad ranem, pomiędzy 4.00 a 5.00. Teraz jednak jest nieco inaczej, ponieważ nad centralną Polską kulminacja widowiska rozpocznie się już parę sekund po 3 w nocy i będzie trwała zaledwie kilka, za to intensywnych w widoki minut. Mieszkańcy pozostałych obszarów kraju natomiast, powinni wziąć około dziesięciominutową poprawkę na ten termin.

Jeśli pogoda dopisze i nocne niebo będzie mało zachmurzone, to powinniśmy też wiedzieć, iż najlepiej obserwować przelot pociągu z daleka od miejskich świateł. Co więcej, pamiętajmy, aby przed samym wydarzeniem dać naszym oczom chwilę na przyzwyczajenie do ciemności, inaczej możemy przegapić najważniejszy moment widowiska.