Starlink – internet Spacex coraz popularniejszy

Starlink to nie tylko nazwa satelit, ale też komercyjnego internetu satelitarnego firmy SpaceX, należącej do Elona Muska. Usługa niedawno zadebiutowała, a już cieszy się popularnością.

Choć wystartowały dopiero beta testy usługi satelitarnego internetu Starlink firmy SpaceX, to jak ogłosił właściciel firmy – Elon Musk, usługa ma już ponad 10 000 użytkowników. Satelitarny internet jest puki co dostępny jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii, jednak jak twierdzi SpaceX, debiut na terenie innych państw na świecie jest jedynie kwestią czasu i uzyskania stosownych pozwoleń.

O ile samo zainteresowanie usługą Starlink nie dziwi, to tak duże grono nowych użytkowników już tak, ponieważ skorzystanie z satelitarnego internetu od SpaceX to puki co spoty wydatek. Sam abonament kosztuje bowiem 99 dolarów miesięcznie, jednak w pierwszej kolejności należy nabyć odpowiedni do korzystania z internetu Starlink sprzęt, kosztujący bagatela 499 dolarów. Można się jednak spodziewać, że ceny te spadną wraz z wkroczeniem usługi do innych państw i zakończeniem fazy testów.

Należy też zaznaczyć, że w obecnej fazie testów nie jest dostępna całkowita, deklarowana moc i prędkość przesyłu danych, czyli według SpaceX - 100 Mbps prędkości pobierania i 20 Mbps jeśli wysyłania. Pomimo tego wyniki w beta testach są i tak dobre, gdyż rejestrowane przez użytkowników opóźnienia są na poziomie 31 ms.

Obecnie, firma SpaceX ubiega się o status operatora telekomunikacyjnego u amerykańskiej, Federalnej Komisji Handlu (FCC).

