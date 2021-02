Starlink nad Polską już tej nocy. Sprawdź, o której godzinie i gdzie oglądać.

Satelity Starlink, należącej do Elona Muska firmy SpaceX, po raz kolejny będą widoczne na naszym niebie. Sprawdź, o której godzinie i w jakim rejonie Polski będzie widać spektakl.

Miliarder Elon Musk planuje, za sprawą swojej firmy kosmicznej SpaceX, otoczyć całą kulę ziemską tysiącami satelitów. Głównym tego celem jest to, aby zapewnić możliwość dostępu do sieci internetowej z każdego miejsca na globie. Szlachetny i praktyczny zamysł, jednak do jego realizacji potrzeba sporo czasu oraz licznych lotów kosmicznych, wynoszących kolejne partie tzw. Satrlinków na orbitę okołoziemską (przy czym, firma pobiła niedawno wyjątkowy rekord "kosmiczny"). Jak się okazało, poszczególne przedsięwzięcia nie są jednak już jedynie środkiem, do założonego przez Elona Muska celu, ale również atrakcją dla ludzi na całym świecie.

Imponujące przedsięwzięcie

Przeloty satelitów starlink są bowiem doskonale widoczne na tle gwiazd. O ile oczywiście nocne niebo jest bezchmurne i nie otaczają nas liczne, sztuczne światła, zakłócające ten niecodzienny widok. Jak dokładnie wygląda to zjawisko? Przypomina ono sznur przelatujących przez nieboskłon gwiazd, co sprawia, że widok ten jest wyjątkowo atrakcyjny. Nic dziwnego zatem, że wielu ludzi wyczekuje kolejnych przelotów starlinków i z chęcią je ogląda, kolejna u temu okazja będzie już tej nocy.

Starlinki – gdzie i kiedy oglądać

Niestety, określenie w nocy jest tu pewnym nadużyciem, ponieważ przelot satelitów starlink nad Polską będzie miał miejsce w sobotni, wczesny poranek, o godzinie 5.00. Jeśli ktoś jest wyjątkowo zdeterminowany, aby obejrzeć to widowisko, musi się więc uzbroić w cierpliwość, budzik i najlepiej - kubek kawy.

Przy dobrych warunkach, przelot starlinków bywa spektakularny

Kolejnym koniecznym do spełnienia warunkiem, poza nastawieniem się na odpowiednią porę, jest przebywanie w tym momencie na terenie południowej Polski, bowiem to tam satelity będą widoczne na niebie. Niestety, na skrajnym południu kraju zapowiadane są tej nocy opady śniegu, co jak wiemy, wiąże się z zachmurzeniem i ograniczoną widocznością. Miejmy jednak nadzieję, że w momencie pojawienia się łańcucha SpaxeX, dojdzie do przynajmniej chwilowego przejaśnienia i przelot będzie dobrze widoczny. Wszystkim czekającym na to wydarzenie, życzymy udanego spektaklu.

