Starlink – nowa misja SpaceX przyniosła kolejny rekord. Obejrzyj nagranie z wydarzenia

SpaceX wystrzelił kolejną partię satelitów Starlink na orbitę okołoziemską przy pomocy rakiety Falcon 9. Misja ta pozwoliła formie Elona Muska pobić kolejny rekord.

Spis treści

Zgodnie z zapowiedziami właściciela firmy SpaceX – Elona Muska, w tym roku znacznie zintensyfikowano i przyspieszono działania związane z rozwojem internetu satelitarnego Starlink. Jednym z głównych działań w tym kierunku są liczne loty, mające na celu umieszczanie kolejnych partii satelitów Starlink na orbicie okołoziemskiej.

Pierwsza wersja rakiety Falcon 9

Obecnie, nie ma już niemal tygodnia bez nowych wieści na temat kolejnych misji firmy SpaceX, a każdy nowy przelot kosmicznego pociągu nad naszym krajem wzbudza duże emocje ze względu na towarzyszące temu wydarzeniu widowisko. Biorąc pod uwagą intensywność działań SpaceX w dziedzinie działań kosmicznych, nie powinno dziwić, że raz po raz firma Elona Muska bije co raz to nowe rekordy i tym razem również miliarder ma powody do radości.

Jak wygląda misja kosmiczna Starlink

Tym razem, głównym bohaterem wydarzenia była rakieta kosmiczna Falcon 9, która zapewniła sobie już miejsce w bogatej historii misji kosmicznych. Nie każdy bowiem wie, w jaki sposób satelity Starlink są umieszczane na orbicie. Otóż, w największym uproszczeniu, rakieta wynosząca sprzęt zbudowana jest z poszczególnych modułów. W ostatnim z nich, górnym, znajdują się satelity, natomiast w tzw. pierwszy stopień rakiety, jest głównym członem napędowym.

Gdy podczas misji rakieta startuje, człon napędowy wynosi całość na orbitę, gdzie odłączony zostaje moduł zawierający satelity, a same Starlinki zostają „uwolnione” w przestrzeń. Następnie, już wyłączony stopień napędowy rakiety wraca na Ziemię i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – zostaje odzyskany i wykorzystany ponownie przy kolejnej misji. Z oczywistych względów, recykling tego typu jest znacznie bardziej korzystny niż budowa kolejnych rakiet przy okazji każdego kolejnego lotu.

Falcon 9 to olbrzym merzący około 70 metrów.

Falcon 9 i misje Starlink z nowym rekordem

Nowy rekord związany z misjami Starlink oraz konkretnie z rakietą kosmiczną Falcon 9 wiąże się właśnie z kwestią odzyskiwania pierwszego stopnia rakiety. Może się bowiem zdarzyć, że podczas powrotu na Ziemię część ta ulegnie zniszczeniu. W przypadku Falcona 9 jednak, mająca miejsce w niedzielę misja była rekordowa, ponieważ już po raz dziewiąty udało się odzyskać rakietę po jej powrocie (choć w przypadku jednego z wcześniejszych lotów niemal nie stracono rakiety). Takiego wyniku nie osiągnęła dotąd żadna inna rakieta kosmiczna, a raczej jej moduł napędowo-sterujący. Można powiedzieć, że Falcon 9 to najbardziej wytrwała rakieta w historii powtarzalnych lotów kosmicznych.

Warto przy tym zaznaczyć, iż zakładana ilość powtórnych lotów pierwszego stopnia rakiety przewidziana jest na dziesięć misji. Oznacza to, że bez względu na powodzenie akcji odzyskiwania modułu, następny lot kosmiczny będzie ostatnim w karierze Falcona 9.

Przypomnijmy, iż nie są to pierwsze rekordy pobite wspólnie przez firmę Elona Muska i rakietę Falcon 9.