Starship SN11 wybuchł z hukiem. Zobacz nagranie i komentarz SpaceX

Pomimo gęstej mgły, należący do SpaceX Starship SN11 wystartował - finał misji był widowiskowy. Sprawdźcie sami i zobaczcie komentarz Elona Muska.

Cóż, dwie pierwsze próby startu jedenastej rakiety z serii należącej do firmy SpaceX – Starship SN11, zostały odwołane ze względu na złe warunki atmosferyczne. Wydawać by się mogło, że podobny los spotka wczorajsze podejście, jednak pomimo gęstej mgły spowijającej całe lądowisko podjęto decyzję o starcie. Chyba niepotrzebnie…

W takiej mgle strach jeździć na rowerze, a co dopiero startować rakietą kosmiczną...

A wszystko szło dobrze...

Prawdopodobnie wszyscy, którzy widzieli miejsce startu wczorajszego dnia byli pewni o odwołaniu startu Starship SN11, tym bardziej, że firma SpaceX miała zabukowany jeszcze jeden termin na próbę, a mianowicie na dzisiaj, czyli środę 31 marca 2021 roku. Widocznie jednak osoby odpowiedzialne za test miały już dość czekania i niespodziewanie podano decyzję o starcie.

Jak widać, początkowo wszystko szło zgodnie z planem, zarówno podczas tankowania, przygotowania do lotu i odpalenia zapłonu rakiety. Również sam start oraz wzniesienie na przewidywany pułap wysokości, wynoszący 10 kilometrów, przebiegły bez większych zastrzeżeń. Problemem natomiast okazał się powrót na ziemię i podobnie jej jej poprzedniczka – Starship SN10, rakieta w widowiskowy sposób wybuchła podczas lądowania. W tym momencie nastąpił wybuch i koniec transmisji z perspektywy rakiety

Trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że w przeciwieństwie do Starship SN11, wcześniejszy prototyp w ogóle wylądował i eksplodował parę minut po tym manewrze. Niestety, podczas wczorajszej próby nawet to się nie udało. Jedyną osłodą jest to, iż pierwsze dziesięć rakiet Starship nie dotarło nawet do etapu podjęcia próby lądowania…

Tu możemy zobaczyć odłamki rakiety spadające na ziemię

Ekscytujące niepowodzenie i kolejny start

Do wczorajszego niepowodzenia odniosła się również firma SpaceX, która potwierdziła nieudany test i nazwała go ekscytującym. Nie podano jednak jeszcze dokładnej przyczyny wybuchu rakiety podczas manewru lądowania, ale wiadomo, że wystąpiły w tym czasie jakieś nieprzewidziane anomalie związane ze sprzętem.

Sam właściciel SpaceX – Elon Musk odniósł się do problemu i usterki w typowy dla siebie sposób, czyli za pośrednictwem serwisu Twitter zapowiedział już próbę kolejnej rakiety – Starship SN15.

SN15 trafia na platformę startową za kilka dni. Posiada setki ulepszeń projektowych w różnych strukturach, awionice / oprogramowaniu i silniku. Miejmy nadzieję, że jedno z tych ulepszeń obejmuje ten problem. Jeśli nie, to modernizacja potrwa jeszcze kilka dodatkowych dni. - Elon Musk

Oby kolejne podejście tym razem robiło wrażenie powodzeniem, a nie widowiskowym finałem w postaci wybuchu. O tym jednak przekonamy się niebawem.