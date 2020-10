Starsze BMW do aktualizacji! iDrive 7 dodaje Android Auto i CarPlay

BMW wprowadziło nową aktualizację oprogramowania układowego w swoich nieco starszych, ale nadal aktualnych modelach. Po instalacji uzyskamy dostęp do Android Auto oraz Apple CarPlay.

Producenci premium jako ostatni postanowili dodać wsparcie dla Android Auto (sprawdź nasz poradnik) oraz Apple CarPlay (sprawdź nasz poradnik) do swoich aut. Przez długi okres czasu twierdzili oni, że ich systemy infotainment takie, jak BMW iDrive, Mercedes Command czy Audi MMI są na tyle zaawansowane, że Android Auto i CarPlay są zbędne. Na szczęście rynek zweryfikował tą tezę, a producenci premium udostępnili Android Auto i CarPlay w swoich pojazdach.

Nowości w iDrive 7 dla starszych pojazdów

BMW jest jednym z najbardziej opieszałych we wprowadzeniu Android Auto i CarPlay producentów. W portfolio marki znajdziemy co prawda nawet auta z bezprzewodowym CarPlay (najnowsze modele Mini po ostatnim liftingu), ale część 2-3 letnich pojazdów nadal nie ma możliwości integracji ze smartfonem, a podczas konfigurowania tych pojazdów nie można było dopłacić za Android Auto lub Apple CarPlay.

W najnowszej informacji prasowej bawarskiego producenta dowiadujemy się, że aktualizacja do iDrive 7 zostanie udostępniona jako OTA dla wszystkich kompatybilnych pojazdów. Co to oznacza? Około 750 tysięcy egzemplarzy wyprodukowanych już pojazdów BMW po raz pierwszy w historii otrzyma dostęp do Android Auto i CarPlay. Co ciekawe niektóre z nich pozwolą od razu na łączność bezprzewodową bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów.

Co ważne pojazdy, które otrzymają aktualizację oprogramowania układowego do najnowszej wersji iDrive 7 z wakacji tego roku będą w stanie przekazywać informacje z Android Auto i Apple CarPlay na opcjonalny wyświetlacz przezierny HUD.

BMW poinformowało, że pierwsze pojazdy z lokalnego, niemieckiego rynku otrzymały uaktualnienie jeszcze w piątek. W przeciągu najbliższych tygodni oprogramowanie pojawi się na kolejnych pojazdach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Chinach.

Użytkownicy posiadający dostęp do BMW Connected otrzymają powiadomienie o możliwości aktualizacji pojazdu. Co ważne nowe oprogramowanie układowe jest całkowicie darmowo. Wizyta w serwisie oraz dodatkowe opłaty nie są wymagane.