Starsze Pixel'e nie dostaną funkcji fotograficznych z Pixel'a 4

Ograniczenia sprzętowe starszych modeli sprawiają, że najnowsze funkcje zarezerwowane są dla Pixel'a 4 i Pixel'a 4 XL.

Google Pixel 4 to wyczekiwany przez wszystkich entuzjastów technologicznych oraz fanów Androida smartfon. Urządzenie ma swoje wady i zalety. Do pierwszych z pewnością możemy zaliczyć problemy z dostępnością w naszym kraju oraz nie najwydajniejsze podzespoły mimo flagowego rodowodu. Do zalet zaliczyć można długotrwałe wsparcie producenta, niezmodyfikowany system oraz bardzo dobry aparat. Dziś zajmiemy się ostatnim elementem.

Smartfony Pixel od zawsze słynęły z dobrej jakości matryc. Pomimo tego, że wszystkie modele do czasu premiery Pixel'a 4 posiadały zaledwie jeden obiektyw to jakość fotografii nie odbiegała od innych rywali. Teraz Pixel 4 otrzymał drugi teleobiektyw, ale konkurencja nie śpi i w pierwszych testach trybu nocnego Pixel 4 okazał się gorszy od iPhone'a 11.

Nie zważając na rezultaty osiągane przez najnowszego przedstawiciela serii, starsze modele z Pixel'em 3 i 3a na czele nadal mają wspaniałe aparaty fotograficzne, które pozwalają wykonać świetne ujęcia. Docenić trzeba również ciekawe funkcje zaszyte w oprogramowaniu aparatu. Przykładem może być tryb astrofotograficzny, który pozwala na wykonywanie wyraźnych zdjęć nocnego nieba. Niestety nowości zaprezentowane wraz z Pixel'em 4 czyli podwójna ekspozycja i funkcje Live HDR+ nie zostaną udostępnione użytkownikom starszych smartfonów Google Pixel.

Informacja ta została przekazana przez Google za pomocą oficjalnego konta na Twitterze.

Wpis został zauważony przez portal 9to5Google i potwierdza, że Pixel 4 posiada pewne elementy, których brakuje w starszych modelach, przez co nie mogą one skorzystać z najnowszych funkcji. Kluczem do obsługi nowości może być dedykowany procesor Pixel Neural Core, którego brakuje w starszych smartfonach.

Podwójna ekspozycja w Google Pixel 4 pozwala zaprezentować użytkownikowi na wyświetlaczu dokładną wizualizacje ujęcia, które zostanie wykonana po wciśnięciu migawki. Dzięki temu rozwiązaniu można dostosować jasność oraz cienie, aby uzyskać pożądany efekt bez późniejszych poprawek.

Live HDR+ pozwala zobaczyć, jak będzie wyglądać zdjęcie wykonane z HDR oraz bez HDR, a wszystko dzieje się również przed wykonaniem fotografii.