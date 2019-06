Starsze modele Huawei z aktualizacją do EMUI 9

Ponad 80 milionów użytkowników otrzymało już aktualizację do nowej wersji autorskiej nakładki Huawei – EMUI 9. Do końca czerwca aktualizacja ma dotrzeć nawet do 100 milionów urządzeń, w tym przede wszystkim do starszych modeli, między innymi z serii Mate 9 i P10.

Wraz z aktualizacją użytkownicy otrzymają nowy, spójny dla wszystkich interfejs, funkcję obsługi jedną ręką, nową nawigację gestami, poprawioną ogólną płynności działania oraz obsługę GPU Turbo 2.0, czyli technologii, która pozwala zwiększyć możliwości układu graficznego o 60%, a przy tym zmniejszyć użycie energii o 30%. Aktualizacja do EMUI 9 - które modele zostały objęte ? Aktualna nakładka dostępna jest już dla telefonów serii Mate 10, wprowadzonych na rynek w 2017 roku, a także dla serii P20, Mate RS i Nova3 z 2018 roku. Serie Mate 9, P10 i Nova3i, wprowadzone na rynek odpowiednio w 2016, 2017 i 2018 roku, są w trakcie otrzymywania aktualizacji. Dostępność aktualizacji można sprawdzić w ustawieniach telefonu lub, po zalogowaniu przy pomocy Huawei ID, w aplikacji HiCare.