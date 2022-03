Starsze modele iPhone'a pozbawione dostępu do Twittera!

Niespodziewanie Twitter podniósł wymagania i przestał działać na smartfonach iPhone 6 oraz starszych.

Twitter zmienił wymagania systemowe. Najnowsza wersja aplikacji na iOS wymaga do działania systemu operacyjnego iOS 14 lub nowszego. Zmiana ta spowodowała, że aplikacja przestała działać na iPhonie 6, iPhone 6 Plus oraz iPhonie 5s. Są to ostanie smartfony Apple, które zostały wydane przed wydłużeniem wsparcia dla aktualizacji. Modele z 2013 oraz 2014 roku można zaktualizować jedynie do systemu operacyjnego iOS 12. Zaledwie rok młodszy iPhone 6s do dnia dzisiejszego pracuje pod kontrolą najnowszej wersji systemu operacyjnego iOS.

iPhone 6 Źródło: apple.com

Na świecie wciąż znajdziemy wielu użytkowników, którzy korzystają z iPhone'a 6 oraz 6 Plus. Donoszą oni, że aplikacja Twittera nagle przestała działać. Na osi czasu da się jeszcze zobaczyć wpisy, ale żadne dodatkowe funkcje nie działają.

Twitter oficjalnie porzucił wsparcie dla iOS 12 na początku 2021 roku. Od ponad roku posiadacze smartfonów iPhone 5s/6/6 Plus nie mogą pobierać nowych aktualizacji aplikacji. Pomimo braku nowych wersji użytkownicy nadal mieli możliwość korzystania z wszystkich funkcji Twittera.

Niestety aktualnie aplikacja Twittera jest praktycznie bezużyteczna. Posiadacze starszych smartfonów Apple muszą posiłkować się przeglądarkową wersję Twittera, która nadal działa bez problemu na wszystkich modelach iPhone'a. Według oficjalnych statystyk Apple zaledwie 7% smartfonów iPhone pozostających w użytku pracuje pod kontrolą iOS 13 lub starszej wersji systemu.