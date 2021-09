Starsze smartfony Samsunga otrzymają funkcję z Androida 11

Większość starszych urządzeń z rodziny Galaxy otrzyma bardzo przydatną funkcję znaną z Androida 11. Sprawdź, czy wśród nich jest właśnie Twój smartfon.

Wprowadzając coraz to kolejne aktualizacje, Google stara się, aby Android był jeszcze bardziej bezpieczny niż dotychczas. Jednym ze sposobów na to są uprawnienia dotyczące aplikacji. Ostatnim z nich było wprowadzenie wyskakujących okienek, które pytają użytkownika o zezwolenie (lub odmówienie) dostępu aplikacji do różnych funkcji urządzenia, takich jak aparat lub lokalizacja. Informacja na ten temat pozyskiwana jest w momencie pierwszej instalacji i uruchamiani danej aplikacji, co daje większą kontrolę nad prywatnością.

Wraz z wprowadzeniem Androida 11, Google dodało automatyczne resetowanie uprawnień dla aplikacji, które nie były używane przez kilka miesięcy. Jest to funkcja podobna do tego, co oferuje oprogramowanie Samsunga - które działa jako nakładka Androida - może ono wyłączyć nieużywane aplikacje, aby te nie działały niepotrzebnie w tle. Podczas gdy do tej pory funkcja ta była ekskluzywna dla urządzeń z systemem Android 11, to wkrótce pojawi się również na urządzeniach Samsunga, nawet jeśli nie są kompatybilne z Androidem 11.

Począwszy od grudnia, każdy smartfon lub tablet Galaxy, kompatybilny z systemem Android 6.0 Marshmallow lub nowszym, a także mający dostęp do aplikacji i usług Google, zyska wsparcie dla automatycznego resetowania uprawnień dla nieużywanych aplikacji. Funkcja ta będzie włączona dla każdej aplikacji, która jest skierowana na system Android 11. Dla starszych aplikacji, które nie zostały zaktualizowane o wsparcie dla Androida 11 i tylko oficjalnie obsługuje starsze wersje systemu operacyjnego, będzie można ręcznie włączyć tę funkcję z pozycji ustawień urządzenia.