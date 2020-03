Start SpaceX Starlink przerwany z powodu awarii silnika

To nie był dobry dzień dla Elon'a Musk'a. Szósty start satelitów Stalink został przerwany.

SpaceX - prywatny amerykański producent lotniczy i kosmiczny założony przez Elon'a Musk'a miał dziś wystrzelić szósty zestaw satelitów z rodziny Starlink, ale start został w ostatniej chwili przerwany przez problemy z utrzymaniem mocy silników.

Źródło: spacex.com

Rakieta Falcon 9, która przenosi satelity została przygotowana do startu w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego należącym do NASA. Niestety podczas przygotowania procedury startu w amerykańskim kosmodromie sprzęt od SpaceX zawiódł. Rakieta była już w pełni przygotowana do startu, ale niestety całą procedurę przerwano.

Wydarzenie było transmitowane na żywo w sieci. W pewnym momencie internauci mogli usłyszeć zwrot "We have an abort", który oznacza przerwanie misji. Pracownicy SpaceX dodali również, że mają awarię.

Michael Andres, nadzorca łańcucha dostaw w SpaceX potwierdził problem. Przekazał on, że tuż przed startem misja została przerwana. Firma ma nadzieje, że wkrótce uzyska więcej informacji na ten temat i podzieli się nimi z publicznością.

Wkrótce po niedanym starcie rakiety Falcon 9 SpaceX opublikowało w sieci kilka informacji na temat niespodziewanych problemów. Rzecznik prasowy przekazał, że "W niedzielę, 15 marca, SpaceX wycofał się z próby wystrzelenia satelitów Starlink."

Z informacji udostępnionych na stronie internetowej producenta możemy dowiedzieć się, że procedura została automatycznie przerwana ze względu na brak danych dotyczących siły ciągu silników.

Starlink to konstelacja satelitów budowana przez SpaceX. Ma ona zapewnić dostęp do internetu przy wykorzystaniu połączenia satelitarnego. Firma planuje sprzedać niektóre z wystrzelonych satelitów dla wojska oraz ośrodków naukowczo-badawczych.

Dzisiejsze niepowodzenie spowoduje niewielkie opóźnienia w ukończeniu prac nad systemem SpaceX Starlink. W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy odbędzie się kolejny start.

Źródło: digitaltrends.com