Start rakiety Atlas V z zupełnie innej perspektywy. Nagranie robi wrażenie

Pasażer jednego z samolotów nagrał przelatującą w pobliżu rakietę Atlas V. Trzeba przyznać, że film ze startu rakiety kosmicznej z lotu pasażerskiego robi wrażenie.

Rakieta Atlas V należy do spółki United Launch Alliance, założonej przez Boeinga i Lockheed Martin. Była ona już kilkukrotnie wykorzystywana w misjach kosmicznych, m.in. posłużyła do wyniesienia w przestrzeń marsjańskiego lądownika InSight. Sprzęt jest obecnie testowany do udziału w misjach załogowych, skierowanych na ISS, czyli Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Jak to zwykle bywa przy okazji wszelkich testów i lotów rakiet kosmicznych, nagrywanych jest wiele materiałów z tego typu wydarzeń. Podobnie było także w przypadku startu rakiety Atlas V, mającego miejsce 18 maja tego roku. Misja, której zadaniem było wyniesienie wojskowego satelity SBIRS Geo-5 na orbitę okołoziemską zakończyło się sukcesem. Jednak to nie ten fakt stanowi nową sensację, związaną z tym konkretnym startem.

Nagranie startu rakiety z samolotu

Nagranie wyróżniające się spośród innych, podobnych materiałów i zyskujące coraz większą popularność na świecie, zostało zarejestrowane w momencie startu rakiety kosmicznej Atlas V, a następnie opublikowane dzień później na serwisie Twitter. Autorem filmu nakręconego przy pomocy smartfona - iPhone X, jest Andy Lin, który w momencie startu misji kosmicznej znajdował się na pokładzie samolotu pasażerskiego, przelatującego w bliskiej odległości od platformy startowej Atlasa V.

