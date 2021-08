Start statku kosmicznego CST-100 Starliner już dziś. Oglądaj na żywo misję OFT-2

Starliner to drugi kosmiczny statek załogowy, który ma transportować astronautów i zaopatrzenie do ISS. SpaceX ma poważnego konkurenta, o ile start się uda.

Spis treści

Kosmicznych technologi i wyścigu ciąg dalszy. Z jednej strony mamy milionerów Jeffa Bezosa i Richarda Bransona konkurujących o to, kto pierwszy odbędzie turystyczny lot w kosmos (czasowo wygrał Brytyjczyk, ale jakościowo twórca Amazona, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Komercyjne loty to jednak jedna sprawa, a przedsięwzięcia na większą skalę oraz współpraca z NASA to zupełnie inna kwestia. Niedawno ogłoszono choćby, że SpaceX Elona Muska wygrał przetarg na budowę krążownika, który będzie transportował załogę i materiały pomiędzy Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS), a Księżycem. Okazuje się jednak, że wykorzystywane w ten sposób kapsuły Crew Dragon, kursujące pomiędzy Ziemią i ISS, mają poważną konkurencję, w postaci statku kosmicznego Starliner firmy Boeing.

Starliner CST-100

Starliner CST-100 to pasażerskie kapsuły kosmiczne, stworzone przez firmę Boeing, znaną głównie z produkcji najwyższej klasy samolotów pasażerskich oraz myśliwców wojskowych. Producent już od miesięcy na bieżąco informował o pracach nad własną rakietą kosmiczną, która miałaby być konkurentem dla kapsuł Crew Dragon firmy SpaceX, wynoszonych przez rakiety Falcon. W dniu dzisiejszym nastąpi kulminacja tych wysiłków, w postaci misji OFT-2, podczas której Boeing Starliner poleci na orbitę, o ile wszystko pójdzie z planem oczywiście.

Zobacz również:

Warto bowiem wspomnieć, że będzie to drugie podejście Starleinera do lotu na orbitę. Pierwsza misja OFT-1 miała bowiem miejsce jeszcze w 2019 roku, jednak pomimo udanego startu wystąpiło aż kilkadziesiąt usterek statku, przez które sprzęt nie dotarł nawet na właściwą orbitę, nie mówiąc już o planowanym dokowaniu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co więcej, statek niemal spłoną po wejściu w atmosferę. To wszystko spowodowało, że Boeing postanowił dać sobie czas w przypadku kolejnej rakiety, a o efektach prac przekonamy się dziś, wczesnym wieczorem.

Misja OFT-2 na żywo – gdzie i o której oglądać?

Start rakiety Starliner zaplanowano na dziś, czyli 3 sierpnia 2021 roku, na godzinę 19.30 czasu polskiego. Transmisja na żywo rozpocznie się jednak z godzinnym wyprzedzeniem, o 18.30. Relacja potrwa aż do czasu dotarcia Boeinga CST-100 na orbitę. Według planów NASA, w następnych etapach misji OFT-2 statek skieruje się w stronę ISS i zadokuje do stacji około 24 godziny po starcie. Starliner spędzi tam od 5 do 7 dni, po czym odłączy się i skieruje ponownie na ziemię. W końcowym etapie pojazd opadnie na spadochronach do Oceanu Atlantyckiego, skąd zostanie następnie wyłowiony. Aby na żywo śledzić start Satrlinera wystarczy kliknąć po 18.30 na zamieszczony poniżej materiał filmowy.

Jeśli z jakichś przyczyn, np. niesprzyjających warunków atmosferycznych start Starlinera nie odbędzie się w dniu dzisiejszym, to kolejne okno startowe wyznaczono na dzień następny, 4 sierpnia o godzinie 19.40 czasu polskiego.