Stary Mac jako Chromebook z Chrome OS Flex? Niecodzienny pomysł Google

Google ogłosiło wczesny dostęp do Chrome OS Flex, metody wymiany systemu operacyjnego na starszych komputerach PC i Mac "w ciągu kilku minut", aby zasadniczo przekształcić je w Chromebooki. Czy to wypali?

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Firma zachęca osoby prywatne, szkoły i firmy do pobrania Chrome OS Flex, aby mogły "łatwo wypróbować nowoczesne komputery z zarządzaniem w chmurze", jednocześnie przedłużając żywotność starszych urządzeń, a tym samym zmniejszając ilość elektronicznych odpadów.

Idea jest taka, że jeśli masz starzejącego się Maca, który nie może uruchomić macOS 12 Monterey, możesz zainstalować na nim Chrome OS Flex za pomocą bootowalnej pamięci USB, a następnie wypróbować, co ten chmurowy system operacyjny od Google ma do zaoferowania. Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Google OS Flex:

Darmowa aktualizacja, na którą czekały Twoje komputery PC i Mac. Zainstaluj Chrome OS Flex na swoich komputerach PC i Mac, by były bezpieczne, szybko się uruchamiały, nie zwalniały z czasem, aktualizowały się automatycznie w tle i mogły być zarządzane z chmury.

Google twierdzi, że Chrome OS Flex ma taki sam wygląd i działanie jak Chrome OS dostarczany z każdym Chromebookiem, ponieważ jest zbudowany na tej samej bazie kodu i zawiera Asystenta Google, przeglądarkę Chrome oraz funkcję Udostępnianie w pobliżu. Jednak obecnie nie ma on Google Play Store, a Google nakreślił kilka innych, głównie systemowych ograniczeń OS Flex, które odróżniają go od Chrome OS na natywnych urządzeniach Google.

Chrome OS Flex jest wynikiem zakupu przez właściciela najpopularniejszej wyszukiwarki Neverware, firmy, która oferowała aplikację o nazwie CloudReady. Ta z kolei pozwala użytkownikom przekształcić stare komputery PC w maszyny z Chrome OS.

Google twierdzi, że automatycznie przeniesie użytkowników domowych, szkolnych i korporacyjnych CloudReady na Chrome OS Flex, gdy ten system operacyjny będzie stabilny. Korzystanie z OS Flex jest darmowe dla osób indywidualnych, ale szkoły i firmy korzystające z intro-text" target="_blank" class="link">CloudReady będą nadal obciążane odpowiednio opłatą i stawką abonamentową.

Jeśli chcesz wypróbować Chrome OS Flex, możesz dowiedzieć się więcej o tym systemie i pobrać go na stronie Chrome Enterprise. Jako że jest to wczesny dostęp, spodziewajcie się błędów, choć system można uruchomić bezpośrednio z pamięci USB, jeśli nie chcecie się zobowiązywać do instalacji. Oczekuje się, że stabilna wersja OS zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych miesięcy#.