Stary, dobry Galaxy Watch 6 Classic powróci, ale w jeszcze ładniejszym wydaniu

Samsung po roku przerwy ma powrócić na rynek z serią Galaxy Watch Classic. Wraz z nią powróci uwielbiana funkcja, ale w ulepszonym wydaniu.

Rok temu Samsung zaskoczył - dość negatywnie - spora część swoich wiernych fanów. Koreański gigant postanowił odpuścić produkcję serii Galaxy Watch Classic i postawić na nowy model - Galaxy Watch 5 Pro. Nie była to tylko zmiana nazwy, ale zegarek stracił też znany i lubiany ruchomy bezel.

Wygląda na to, że negatywna reakcja fanów na taką zmianę nie pozostała bez odpowiedzi ze strony producenta. Po zaledwie roku absencji, producent ma zamiar przywrócić do swojego katalogu wersję Galaxy Watch 6 Pro. Jednak nie obyło się bez sporych zmian - najbardziej rozpoznawalny element nadchodzącego zegarka przeszedł dużą transformację.

Zobacz również:

Exclusive confirmation today:

Samsung Galaxy Watch6 Pro regression belt rotating bezel and time scale design, the overall design is almost the same as that of watch4 classic, and the border is narrower. pic.twitter.com/GDaXNpUqIH — Ice universe (@UniverseIce) April 26, 2023

Według znanego leakera Ice Universe, nadchodzący Galaxy Watch 6 Classic ma powrócić do designu znanego z modelu Galaxy Watch 4 Pro. Co więcej, ma to być praktycznie ten sam wygląd co poprzednia generacja, jednak z jednym dość znaczącym wyjątkiem. Co prawda obrotowy bezel również powróci, ale jego wygląd będzie zmieniony - ma on zostać mocno "odchudzony" i nie wystawać aż tak znacząco poza obrys koperty zegarka.

Jest to kolejna z serii zapowiadanych zmian w Galaxy Watchu 6, która może przypaść do gustu fanom tej serii - szczególnie jej wyższej wersji Pro czy te Classic. Nie dość, że nowy model ma zostać wyposażony w większą baterię oraz mocniejszy procesor, to jeszcze powinniśmy zobaczy na nim większy wyświetlacz - zapewne między innymi dzięki właśnie zmniejszeniu obrotowego bezela.

Co ciekawe, te wszystkie dobre wieści są jeszcze wspierane przez fakt, że producent może zaprezentować najnowszy smartwatch wcześniej, niż się tego spodziewaliśmy. Według przecieków jego premiera może nastąpić już w lipcu 2023 roku - miesiąc wcześniej niż wskazywały na to pierwsze zapowiedzi.