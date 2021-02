State of Play 2021 - sprawdź kiedy i gdzie oglądać, czego się spodziewać

Już dzisiaj odbędzie się wydarzenie State of Play, czyli pokaz gier na PS4 i PS5. Sprawdź, jak i gdzie obejrzeć transmisję oraz się spodziewać.

Długo przyszło nam czekać na kolejny State of Play. Ostatnie wydarzenie z tej serii odbyło się jeszcze przed premierą PlayStation 5. Sony jest jednak wyjątkowo aktywne w tym tygodniu i możemy być pewni, że podczas dzisiejszej transmisji czeka na nas wiele niespodzianek.

State of Play 2021 – data startu

State of Play 2021 odbędzie się już dzisiaj o godzinie 23:00 czasu polskiego. Cała transmisja będzie trwać nieco ponad 30 minut i skupi się wyłącznie na nadchodzących grach.

State of Play 2021 - gdzie oglądać?

Pierwszy tegoroczny State of Play będziecie mogli obejrzeć na na oficjalnych kanałach marki PlayStation w serwisach Twitch oraz YouTube.

State of Play 2021 - czego oczekiwać?

Przedstawiciele Sony nie ukrywają, iż dzisiejszy State of Play w całości poświęcony zostanie grom. Czekają na nas nowe, szczegółowe informacje na temat 10 gier nadchodzących na PS4 i PS5, w tym zapowiedzi nowych tytułów.

Jesteśmy niemal pewni, że otrzymamy nowe materiał z gier Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Returnal. Wszak są to obecnie jedyne produkcje tworzone przez wewnętrzne zespoły Sony, które otrzymały już datę premiery, a wciąż nie wiemy o nich zbyt wiele. Japoński producent z całą pewnością będzie chciał również pochwalić się postępem w pracach nad Horizon Forbidden West. Jim Ryan - szef Sony Interactive Entertainment, zdradził ostatnio, że premiera dzieła Guerrilla Games wciąż jest planowana na ten rok. Nadchodzący State of Play będzie zatem idealną okazją do zaprezentowania nowych materiałów.

Co jeszcze? Biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy, możemy spodziewać się nowych wieści na temat takich gier jak: Resident Evil Village, Deathloop oraz Kena: Bridge of Spirits.

Cichym bohaterem prezentacji może być The Last of Us: Part II, a w szczególności tryb sieciowy do rzeczonej produkcji. Wydaje się, że już najwyższa pora, aby studio Naughty Dog przedstawiło nam pierwsze konkretne informacje na ten temat. Po cichu liczymy również na nieco bardziej rozbudowany teaser nowego God of War.

