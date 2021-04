State of Play - Sony zapowiada wydarzenie dla sympatyków PlayStation

Sony właśnie zapowiedziało kolejną odsłonę wydarzenia State of Play. Sprawdź, kiedy oglądać i czego się spodziewać.

State of Play to cykliczne wydarzenie, podczas którego Sony z reguły zapowiada nowe gry bądź prezentuje nowe materiały dotyczące już zapowiedzianych produkcji. Nie inaczej będzie tym razem.

Już w najbliższy czwartek (29 kwietnia), o godzinie 23:00 czasu polskiego odbędzie się najnowszy State of Play. Włodarze japońskiego producenta ujawnili, że głównym bohaterem wydarzenia będzie nadchodzące Ratchet & Clank: Rift Apart. Produkcja studia Insomniac Games otrzyma blisko 15 minutowy materiał z rozgrywki.

Dowiedzieliśmy się również, że w grze będziemy mogli pokierować nie tylko losami tytułowej dwójki, ale również zupełnie nowej postaci - Rivet, którą w akcji możecie podziwiać na nowym zwiastunie produkcji.

To jednak nie wszystko, Sony potwierdziło, że podczas najbliższego State of Play możemy liczyć nie tylko na pokaz Ratchet & Clank: Rift Apart, ale również prezentację nowych materiałów z dwóch "niezależnych produkcji".

Ratchet & Clank: Rift Apart to jedna z największych tegorocznych premier na PlayStation 5. Gra trafi na nową konsolę Sony już 11 czerwca.

Zobacz również: Sony - "nadal chcemy tworzyć eksperymentalne gry na PlayStation 5"