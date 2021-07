State of Play już dziś. Sprawdź, jak oglądać pokaz gier Sony

Sprawdź, kiedy i gdzie można obejrzeć najnowszy State of Play, czyli pokaz gier na PS4 i PS5.

Sony zapowiedziało najnowszy State of Play zaledwie kilka dni temu. Japoński producent szczegółowo opisał czego możemy się spodziewać. Jeśli jesteście ciekawi, co czeka na nas tym razem, to zapraszamy do lektury.

Kiedy odbędzie się najbliższa transmisja State of Play?

Przedstawiciele japońskiego producenta ujawnili, że najbliższy State of Play odbędzie się już dziś (8 lipca), o godzinie 23:00 czasu polskiego.

Gdzie można obejrzeć najbliższą transmisję State of Play?

Kolejne State of Play będzie można obejrzeć na oficjalnych kontach Sony w serwisach YouTube i Twitch.

Jak długo będzie trwał State of Play i co zobaczymy?

Sony ujawniło, że główny bohaterem najbliższej transmisji z cyklu State of Play będzie gra Deathloop, która otrzyma nowy, obszerny pokaz z rozgrywki. Towarzyszyć jej będą "najważniejsze produkcje partnerów i zewnętrznych deweloperów". Sony potwierdziło również, że nie mamy co liczyć na nowej informacje odnośnie tytułów ekskluzywnych dla PlayStation, jak: God of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West.

Pokaz nie będzie zawierał aktualizacji na temat kolejnego God of War, Horizon Forbidden West czy nowej generacji PlayStation VR - Sony.

Cała transmisja powinna zająć około 20 – 30 minut.

