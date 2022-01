State of Play - kiedy kolejny pokaz Sony?

W sieci pojawiły się kolejne przecieki dotyczące zbliżającego się State of Play.

Od kilku tygodni mówi się o nadchodzącym State of Play. Wszystkie informacje wskazują na to, że wydarzenie odbędzie się na początku lutego. Teraz pojawił się kolejny przeciek. Włoski analityk Roberto Serrano w swoim wpisie na Twitterze sugeruje, że najbliższe State of Play odbędzie się 3 lutego. Sony ma pokazać gry z PS4 i PS5, które zostały już wcześniej zapowiedziane.

Aktualizacje dotyczące nadchodzących gier z PS5 i PS4 od Playstation Studios i zewnętrznych zespołów deweloperskich. Czwartek, 3 luty, godzina 22:00 (czasu polskiego dop. red.).

Wychodzi na to, że raczej nie mamy się co spodziewać spektakularnych zapowiedzi nowych tytułów. Japończycy skupią się raczej na pokazaniu nowych materiałów z takich produkcji jak Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7. Być może zobaczymy też coś nowego z God of War Ragnarok, choć mogą to być tylko naiwne marzenia.

Zobacz również:

Sony nie potwierdziło jeszcze tych informacji. Zapewne przyjdzie nam na to poczekać do końcówki miesiąca.

Zobacz także: Company of Heroes 2 za darmo! Sprawdź, jak odebrać