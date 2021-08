State of Play - kolejny pokaz już w przyszłym tygodniu? God of War nadchodzi

W ostatnim czasie pojawiały się informacje, że kolejne State of Play zostało przełożone na wrzesień. Okazuje się, że pokaz może się odbyć jeszcze w tym miesiącu.

Według Jamesa Jarvisa, który powołuje się na swoje źródła, pokaz odbędzie się w czwartek, 19 sierpnia. Jeśli to prawda, niebawem otrzymamy oficjalne potwierdzenie ze strony Sony.

Rumours suggesting the next Sony State of Play will be announced tomorrow. With the Stream August 19. If so, I'd expect it to include:



????Horizon delay officially confirmed with new gameplay



???? Kena extended look



????️ Update on Gran Turismo



???? New suprise announcement