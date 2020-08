State of Play - rozczarowujący pokaz gier od Sony na PS4, PSVR i PS5

Sony wyraźnie dostało zadyszki i ostatni pokaz gier - State of Play, mocno rozczarował.

Japoński producent już na początku tygodnia podkreślił, iż najbliższy State of Play skupiony będzie na produkcjach dedykowanych PlayStation 4 i PlayStation VR. Nie zdradził jednak, że zaserwuje nam głównie "indyki". Choć wśród przedstawionych tytułów nie brakuje ciekawych pozycji, to osoby, które zdecydowały się poświęcić ponad 40 minut w czwartkowy wieczór, mogą czuć się rozczarowane.

Pokaz rozpoczął się od prezentacji nowego, obszernego gameplay'u z Crash Bandicoot 4: It's About Time. Twórcy zaprezentowali nam m.in. nowe tryby rozgrywki i nowe grywalne postacie, których w sumie jest już 4. Premiera najnowszej odsłony Crasha odbędzie się już 2 października 2020 roku.

Dowiedzieliśmy się również, że na PlayStation 4 trafią niebawem takie produkcje jak: Braid Anniversary, Spelunky 2, Genshin Impact czy Aeon Must Die. Szczególnie te dwa ostatnie tytuły zapowiadają się interesująco, a to m.in. dzięki ciekawej, stylizowanej oprawie graficznej.

Na sympatyków wirtualnej rzeczywistości czekają w najbliższej przyszłości co najmniej dwie wielkie produkcje na PSVR. Jako pierwsza zadebiutuje Darth Vader: Immortal, a nastąpi to już za niespełna trzy tygodnie - 25 sierpnia. Nieco dłużej trzeba będzie poczekać na słynnego Agenta 47. Sony ujawniło, że najnowsza trylogia Hitman od IO Interactive trafi na PSVR już na początku 2021 roku.

Podczas dzisiejszego State of Play nie zabrakło również nowych informacji na temat gier dedykowanych PS5. Zaprezentowano m.in. nowe materiały z rozgrywki w Godfall i The Pathless oraz zwiastun zupełnie nowej produkcji - Hood: Outlaw & Legends. Ten ostatni tytuł zapowiada się na produkcję pvpve, w której co najmniej dwie drużyny graczy będą rywalizować ze sobą i postaciami niezależnymi.

Niestety, to by było na tyle. Najnowszy State of Play rozczarował i chyba nie na to wszyscy liczyliśmy.

