State of Play - wiemy, kiedy odbędzie się pokaz gier na PS5 i PS4

Sony właśnie ujawniło, kiedy odbędzie się kolejne wydarzenie z serii State of Play, czyli pokaz gier na PlayStation 4 i PS5.

Sony zabrakło na tegorocznych targach E3 2021, dlatego od dobrych kilku tygodni nie słyszeliśmy nic nowego z obozu japońskiego producenta. Po długim oczekiwaniu, decydenci firmy najwyraźniej doszli do wniosku, że pora zacząć nadrabiać zaległości. Jak się właśnie dowiedzieliśmy najnowszy odcinek State of Play odbędzie się już w tym tygodniu.

Najnowszy pokaz gier na PlayStation 4 i PS5 odbędzie się w najbliższy czwartek (8 lipca), o godzinie 23:00 czasu polskiego. Na co możemy dokładnie liczyć podczas transmisji? Sony ujawniło, że główny bohaterem wydarzenia będzie gra Deathloop, która otrzyma nowy, obszerny pokaz z rozgrywki. Towarzyszyć jej będą "najważniejsze produkcje partnerów i zewnętrznych deweloperów". Oznacza to, że możemy zapomnieć o nowych informacjach na temat tytułów ekskluzywnych dla PlayStation, jak: God of War Ragnarok czy Horizon Forbidden West.

Pokaz nie będzie zawierał aktualizacji na temat kolejnego God of War, Horizon Forbidden West czy nowej generacji PlayStation VR - Sony.

Nie oznacza to jednak, że to koniec emocji związanych z pokazami Sony w te lato. Włodarze japońskiej korporacji zasugerowali, że niebawem mogą pojawić się informacje na temat kolejnych wydarzeń i prezentacji.

Bądźcie na bieżąco przez całe lato, bo już wkrótce będziemy mieli dla was więcej aktualizacji - Sony.

Pozostaje nam zatem czekać na kolejne wieści, a tymczasem musimy zadowolić się najbliższym State of Play.

