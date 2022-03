State of Play zapowiedziane. Kiedy pokaz nowych gier na PS4 i PS5?

Sony zapowiedziało kolejną edycję pokazu State of Play. Już jutro o godzinie 23:00 czasu polskiego będziemy mogli obejrzeć wydarzenie, podczas którego Sony skupi się przede wszystkim na japońskich grach, które pojawią się na konsolach PS4 i PS5. Pokaz będzie trwał około 20 minut.

State of Play returns Wednesday, March 9.



Tune in at 10 PM GMT for about 20 minutes of PS4 & PS5 first looks and updates, with a special focus on games coming from our Japan publishers. Full details: https://t.co/v3uXDcIgo3 pic.twitter.com/ZfI517DyvX